El precio de la gasolina y diésel hoy martes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,969€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,969€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3 en la isla de Gran Canaria, a 0,965€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,969€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Hoy martes 30 de septiembre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,099€ el litro en la estación de servicio SHELL REHOYAS de Carretera GC 200 km 16 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CEPSA a 1,099€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Carretera General del Sur km 34,5 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy martes 30 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 0,969€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio SHELL REHOYAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,099€ el litro en Carretera GC 200 km 16. En Agüimes, Carretera General del Sur km 34,5, la estación de servicio CEPSA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,099€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3, donde sale a 0,965€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde se puede encontrar el gasoil a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 0,989€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, martes 30 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,009€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,009€.

La estación de DISA PUERTO DEL CARMEN en Tías, Calle Juan Carlos I 23, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,139€ el litro. Otra opción está en Teguise, Avenida Campo de Golf, en la estación DISA TEGUISE GOLF a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

La estación de DISA COSTA CALMA en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,139€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Alfonso XIII 65, en la estación DISA EL CHARCO a 1,179€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje en Avenida Paseo La Libertad tiene un precio de 1,040€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, martes 30 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL a 1,119€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,129€.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este martes 30 de septiembre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,965€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,969€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación SHELL REHOYAS de Carretera GC 200 km 16 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,099€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA ESCALERITAS en Plaza Hermanos Millares a 1,109€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 a 1,197€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este martes 30 de septiembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,999€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

