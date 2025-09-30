El Santander dispara un 15% el dividendo a cuenta en efectivo de 2025, hasta 11,5 céntimos por acción

El consejo de administración de Banco Santander ha aprobado este martes el pago de un dividendos a cuenta en efectivo de 0,115 euros por acción, lo que supone dispara el 15% el dividendo que distribuyó el pasado año, según ha informado la entidad este martes en un comunicado. El pago de abonará a partir del próximo 3 de noviembre, por lo que el último día en que las acciones de Santander cotizará con derecho a percibir el dividendo será el 29 de octubre. El 30 de octubre la acción ya cotizará 'ex-dividend' y la fecha de registro será un día más tarde, el 31 de octubre.

El banco recuerda que su actual política de remuneración al accionista consiste en un objetivo de remuneración de alrededor del 50% del beneficio del grupo, distribuido aproximadamente en partes iguales entre dividendo en efectivo y recompras de acciones.

De esta forma, el dividendo a cuenta de 2025 anunciado hoy equivale al 25% del beneficio obtenido por el grupo bancario durante el primer semestre de 2025 y se complementa con una recompra de acciones de 1.700 millones que la entidad está ejecutando actualmente. En conjunto, Santander remunerará con 3.400 millones de euros a sus accionistas a cuenta de los resultados del primer semestre de 2025.

Rentabilidad anualizada de más del 5%

La entidad resalta que la remuneración a cuenta con cargo a los resultados de 2025 representa una rentabilidad anualizada equivalente de más del 5% (de acuerdo a la capitalización bursátil de Santander a 30 de septiembre de 2025). Además, señala que, desde 2021 y tras finalizar el actual programa de recompra, habrá recomprado más del 15% de sus acciones en circulación.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha puesto en valor el incremento del 15% del dividendo a cuenta y ha asegurado que, desde el Investor Day de 2023, el pago en efectivo "va camino de duplicarse". "Tenemos el objetivo de ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros del mundo con un crecimiento sostenible y de rentabilidad al tiempo que seguimos invirtiendo", ha agregado.

El banco también señala que la implementación del resto de la política de remuneración al accionista para 2025 está sujeta a las aprobaciones y decisiones internas y del regulador que puedan resultar de aplicación, aunque tiene previsto que la distribución final con cargo a los resultados de 2025 se decida y anuncie en el primer trimestre de 2026.

El banco ha recordado, no obstante, su intención de realizar recompras de acciones por un importe mínimo de 10.000 millones de euros a cargo de los resultados de 2025 y 2026 y el exceso de capital previsto. "Estas recompras son adicionales a la distribución ordinaria de dividendos en efectivo", agrega.