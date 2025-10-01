Inmobiliario
La compra de viviendas modera su subida al 3 por ciento
EFE
Madrid
La compraventa de vivienda (nueva y de segunda mano) se incrementó un 3% interanual en el segundo trimestre del año y contabilizó 195.737 operaciones, la mayor cifra que se registra desde finales de 2024, según datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Además, con respecto al trimestre anterior, el primero, la compraventa de viviendas aumentó entre abril y junio en mayor medida, un 6,3%. Todo ello, en un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación hipotecaria. Con esta subida, hay que remontarse al cuarto trimestre de 2024 para encontrar una cifra tan alta de compraventa de viviendas en un periodo de tres meses (199.300).
- Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil
- Alumnos de especializaciones de FP en Canarias llevan años sin poder obtener sus títulos oficiales por un bloqueo administrativo
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasa el punto limpio móvil en octubre
- Buscan a un joven que desapareció en la costa de Gran Canaria cuando intentaba recuperar su moto de agua
- Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
- Los taxistas de Ingenio protestan por las sanciones municipales
- Un aficionado de la UD Las Palmas está harto del juego y estalla contra el equipo: 'Me tienes aburrido, me tienes hasta los...
- Un ladrón desaparece tras lanzarse al mar al ser descubierto intentando robar en un local de Mogán