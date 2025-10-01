Despliegue de 30.000 sensores en Canarias para hacer el agua más inteligente

El agua también puede ser inteligente. La inversión en tecnología aplicada a toda la red de abasto puede mejorar la eficiencia del servicio, no solo para reducir las fugas, agilizar las reparaciones o conocer en tiempo real el consumo, sino para ofrecer nuevos e innovadores servicios a los ciudadanos como la detección de ocupaciones o servir como alarma para detectar situaciones de peligro en casas donde residan personas solas y vulnerables. Esto son solo algunos de los objetivos del proyecto Digital Island, que desarrolla Aqualia y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Un proyecto que ha desplegado 30.000 sensores a través de la red de nueve municipios de Canarias para conseguir un proceso inteligente que mide y protege cada gota del agua del sistema, en uno de los territorios donde la gestión de este bien de primera necesidad es más complicada.

La iniciativa, de la que se beneficiarán directamente 240.000 personas en Gran Canaria y Tenerife y que cuenta con 10,5 millones de financiación a cargo de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), ya se ha desarrollado en un 60% y consigue monitorizar el agua en tiempo real, optimizando el consumo y mejorando la protección del medio ambiente. Así lo explicó este miércoles 1 de octubre el jefe del proyecto Digital Island de Aqualia, Daniel Montoro, en el foro La Digitalización del ciclo integral del agua en Canarias, organizado por Aqualia y Prensa Ibérica, empresa editora de los periódicos El Día y La Provincia, en Canarias.

Pero además de la instalación de válvulas inteligentes que regulan la presión según la demanda –lo que redundará en una reducción del número de averías- o la geolocalización de toda la red –que permitirá actuar con mucha mayor premura-, el proyecto también impulsará acciones que permitirán a los ciudadanos darse cuenta en primera persona de que toda la información que se recaba gracias a la aplicación de la tecnología también puede servir para ofrecer servicios que hasta ahora eran impensables. A través de la telelectura de contadores, la empresa puede conocer en tiempo real el consumo que se hace en cada vivienda y detectar desviaciones. ¿Y cuál es el beneficio social? Por ejemplo, si se detecta un consumo desorbitado puede intuirse la existencia de una avería, antes incluso de que el propietario de la vivienda se de cuenta; podría llegar a detectar ocupaciones en un inmueble que permanece vacío o servir de señal de alarma en el caso de viviendas donde residan personas vulnerables si no se produce el consumo habitual.

“La implementación de este sistema no significa que nunca más se tengan que leer los contadores físicamente”, avanzó Montoro, pero la unión de las nuevas tecnologías con todo el conocimiento del personal que hasta ahora ha gestionado la red de manera analógica, redundará en una mejora del servicio que no tiene precedentes.

Sobre la falta de relevancia que tiene el agua en la conciencia ciudadana y el debate político local y regional habló también en el foro el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. “Del agua se habla poco porque políticamente opera por negatividad”, señaló el también presidente de presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC). “Solo se habla cuando hay poca o existe un riesgo”, recalcó.

Fraga –que lleva 38 años al frente del Consistorio de Adeje- explicó durante su intervención los desafíos a los que se ha tenido que enfrentar el municipio para dar cabida a un sistema de agua que cumpliera con las necesidades de un territorio que en las últimas décadas ha incrementado su demanda de forma exponencial por el auge turístico y el crecimiento poblacional. “Pusimos en marcha un sistema que hoy es modélico, uniendo a todas las administraciones”, señaló.

Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. “Ha existido una dejación y hay un déficit histórico de infraestructuras que hay que solventar”, detalló. Trabajar en un sistema que permita controlar las fugas, detectar el uso fraudulento y poder adelantarse a las circunstancias es vital como retos del futuro.

El foro –organizado por Aqualia y Prensa Ibérica con la colaboración del Consejo Insular de Aguas de Tenerife- encargó a la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, abrir la jornada en la que se debatió sobre la digitalización del sistema del agua. “La gestión de este recurso ha sido uno de los grandes retos de la Isla en los últimos años, pero también una oportunidad”, suscribió y añadió que en los últimos años se está llevando a cabo “una transformación sin precedentes”. No solo se ha declarado la emergencia hídrica en la Isla que ha supuesto “dar un salto de diez años en la respuesta a la situación que había en Tenerife”, sino que se ha invertido en obras hidráulicas y de saneamiento que acumulaban décadas de retraso. “En total, más de 300 millones de inversión en dos años que permiten cubrir el 95% de las aguas residuales de la Isla”, detalló.

Entre las actuaciones que ha llevado a cabo la Corporación insular en los últimos años también está el refuerzo del Sistema de Alerta Temprana en caso de avenidas, que pretende fortalecer las defensas de la isla en situaciones como la de la DANA que asoló Valencia, o la potente inversión para detectar las fugas y reducir las pérdidas de agua. “Es vital para todos los ayuntamientos, porque cada metro cúbico que ahorramos en un municipio beneficia a toda la Isla”, concluyó.

El foro se completó con una mesa redonda en la que participaron el director territorial de zona sur de España de Aqualia, Higinio Martínez; el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Javier Davara; la socia fundadora de AD Impulsa, Claudia García; y el director de proyectos del ciclo del agua, Fondos Next Generatio del Gobierno de Canarias, Fernando Azcárate.