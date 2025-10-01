La gasolina más barata de este miércoles en la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, miércoles 1 de octubre, son los siguientes.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Agüimes, en la estación de servicio CEPSA en Carretera General del Sur km 34,5, a 1,099€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Garlopa 41 de Agüimes a 1,125€ el litro.

La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,969€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,969€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,965€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en Las Palmas de Gran Canaria a 0,969€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 0,989€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 0,989€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,199€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la REPSOL, que está a 1,232€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy miércoles 1 de octubre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,009€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,009€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje a 1,040€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CEPSA ANTIGUA de CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 en Antigua a 1,040€ el litro de Gasóleo A.

La estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,119€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,139€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Pájara, en la estación de servicio DISA COSTA CALMA en GRAL. JANDIA km 64,5, a 1,239€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA en AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 de Pájara a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,999€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 a 1,197€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este miércoles 1 de octubre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

