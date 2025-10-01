El mercado del motor en Canarias crece un 14,5% en septiembre y avanza en electrificación, pero sigue pendiente el Plan Cuida Canarias

El mercado del automóvil en Canarias cerró septiembre con cifras positivas, sumando 6.781 matriculaciones y un crecimiento del 14,54% respecto al mismo mes de 2024. Aunque este aumento es ligeramente inferior al promedio nacional del 16,7%, refleja una recuperación sólida y persistente en el archipiélago, donde el sector ha logrado mantener el pulso pese a la incertidumbre económica y la ausencia de nuevos incentivos para la renovación de vehículos.

Uno de los factores clave del buen comportamiento del sector ha sido el empuje del canal particular. En septiembre, 2.065 vehículos nuevos se matricularon a través de particulares, lo que supone un notable incremento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior y significa que cerca de la mitad de los coches estrenados en Canarias pertenecen a este segmento. Este dato es relevante, ya que muestra la confianza del consumidor de las islas en renovar su vehículo, incluso en un contexto de inestabilidad e inflación, y sin contar aún con el esperado “Plan Cuida Canarias-Renueva tu coche”.

Aun así, el parque móvil canario sigue siendo uno de los más antiguos del país, con una media de 15,4 años, una cifra que supera en más de dos puntos la media nacional, según detalló Manuel Sánchez, presidente de Aconauto Canarias. La modernización parece más necesaria que nunca, tanto por seguridad vial como por sostenibilidad y competitividad económica.

Distribución por provincias: Las Palmas lidera, pero se equilibra el mercado

El informe de matriculaciones revela que la provincia de Las Palmas concentró el 70,28% de las nuevas altas de turismos y 4x4, mientras que Santa Cruz de Tenerife alcanzó el 29,72%. Sin embargo, estos porcentajes se reequilibran al descontar la influencia de las flotas de alquiler (canal RAC), dando como resultado un reparto del 55,43% para Las Palmas y un 44,57% para Santa Cruz.

“Santa Cruz está mostrando un dinamismo importante en compradores particulares”, destaca Sánchez, lo que pone de relieve el peso creciente de la demanda insular por vehículos nuevos y eficientes.

La electrificación avanza: más eléctricos puros y enchufables

La transformación hacia una movilidad más sostenible es cada vez más evidente en Canarias. Si bien la gasolina sigue siendo la motorización líder, representa ahora un 46,7% de cuota y experimenta su quinto mes consecutivo de descenso (-3,21%), lo que confirma el giro del mercado hacia modelos menos contaminantes.

Los coches eléctricos puros lograron 318 matriculaciones en septiembre, una subida del 35,9% interanual (7,03% de cuota). Por su parte, los híbridos enchufables (PHEV) reportaron 272 unidades y crecieron casi un 100% respecto al mismo mes de 2024. Son los clientes particulares quienes tiran especialmente de este tipo de tecnologías, al tiempo que las empresas continúan rezagadas en la transición, ya que apenas suman un cuarto de las matrículas de eléctricos o PHEV.

El mercado de motocicletas consolida su auge en ambas provincias

La movilidad sobre dos ruedas sigue ganando peso en Canarias, como reflejan las 1.321 nuevas matriculaciones de motocicletas en septiembre, un 12,33% más que en 2024 y sumando ya más de 10.600 motos nuevas en lo que va de año. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife mantiene el liderazgo con el 56,09% del mercado y 741 unidades, mientras que Las Palmas crece a un ritmo sólido, sumando 580 matrículas y una cuota del 43,91%.

Ambas demarcaciones presentan un crecimiento interanual significativo, lo que pone de manifiesto la consolidación de la moto como alternativa real de movilidad para el día a día en las ciudades y municipios canarios. Según Aconauto Canarias, la demanda de motocicletas está relacionada directamente con su eficiencia para moverse en entornos urbanos y su menor impacto ambiental respecto a otros vehículos.

Primeros síntomas de recuperación en vehículos industriales tras meses difíciles

No todo son cifras récord, pero incluso los segmentos más castigados empiezan a dar señales positivas. Los vehículos industriales han logrado romper la tendencia negativa del último semestre con un crecimiento del 4,11% en septiembre, gracias a la matriculación de 76 nuevas unidades. Gran Canaria concentra cerca de la mitad de estas operaciones (47,37%), lo que representa un respiro importante para muchas empresas que dependen del transporte y la mercancía.

Este rebote refuerza la importancia de estos vehículos en el tejido económico insular y la necesidad de seguir impulsando incentivos sectoriales que permitan actualizar y renovar las flotas empresariales, garantizando la seguridad y respetando los estándares medioambientales.

El Plan Cuida Canarias, clave pendiente para la renovación del sector

A pesar de las buenas cifras, el sector insiste en la urgencia de implementar cuanto antes el Plan Cuida Canarias-Renueva tu coche, un programa que busca articular ayudas directas para facilitar el acceso de los ciudadanos y pymes a vehículos más modernos, seguros y limpios. La consulta pública de la iniciativa concluyó en junio, pero aún no se ha hecho oficial su aplicación ni el presupuesto asignado.

La ausencia de estos incentivos, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades como Madrid (Plan Cambia 360), limita la modernización del parque canario, frena la reducción de emisiones y hace más cuesta arriba para la ciudadanía y los pequeños negocios la adquisición de nuevos vehículos.

Actualmente, 6 de cada 10 vehículos en las islas tienen más de una década de antigüedad, lo que aumenta los riesgos de avería, deterioro ambiental y reduce los estándares de seguridad vial. Por ello, asociaciones como Aconauto Canarias solicitan agilidad en la gestión y publicación del citado plan.