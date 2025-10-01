Gran oportunidad para inversores en Canarias: la Seguridad Social subasta un local en este centro comercial a 5 minutos de las dunas de Maspalomas
La Administración pone a disposición de todos los contribuyentes interesados la parte embargada de este establecimiento situado el Cita Shopping Center de San Bartolomé de Tirajana
La Seguridad Social de Canarias ha anunciado una nueva subasta que llamará la atención de quienes buscan invertir en un inmueble comercial con gran potencial de rentabilidad. En esta ocasión, se trata de un local embargado ubicado en el centro comercial Cita, en San Bartolomé de Tirajana. Su principal atractivo está en su excelente ubicación, a tan solo cinco minutos de la playa del inglés y de las dunas de Maspalomas, lo que lo convierte en una opción ideal para negocios orientados al turismo o al comercio, garantizando una alta demanda y oportunidades de crecimiento. Además, al estar dentro de una zona de tiendas, aseguras clientes y visitantes constantes.
Las subastas de bienes embargados son una oportunidad única para quienes desean comprar propiedades a precios competitivos. La Seguridad Social organiza regularmente subastas de casas, fincas, terrenos, locales comerciales, establecimientos de restauración e incluso plazas de garaje. Los inmuebles embargados se sacan a subasta a través de convocatorias públicas en las que se establecen tanto la fecha como el valor de tasación, las cargas existentes y el importe mínimo de enajenación. Las subastas de la Seguridad Social se caracterizan por su transparencia y regulación estricta.
En España se realizan deceinas de subastas de este tipo cada año, organizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Suelen celebrarse de forma periódica en todas las provincias dependiendo del volumen de bienes embargados. Su objetivo es recuperar deudas pendientes, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de adquirir propiedades a precios inferiores a los de tasación oficial.
Así es la subasta de San Bartolomé de Tirajana
La subasta del local comercial tituado en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) tendrá lugar el 7 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas, en la sede de la Seguridad Social situada en la calle Pérez del Toro 89, en Las Palmas de Gran Canaria.
La propiedad a subastar corresponde a dos módulos comerciales del Centro Comercial Cita, situados en la confluencia de la avenida de Francia y la avenida de Alemania, en Playa del Inglés. En concreto, se trata de los módulos 278 y 279, que forman un local independiente con una superficie aproximada de 32 m2. El inmueble tiene un importe de tasación de 32.000 euros, aunque el tipo de enajenación fijado para la puja es de 25.630,80 euros. Sin embargo, esta puja tiene un lado negativo, porque la finca tiene cargas registradas por un valor de 6.369,20 euros.
Este lote forma parte de una finca mayor de 789 m2 que tiene 45 módulos. Según la documentación de la Seguridad Social, los locales tienen acceso directo por un vial interior conocido como Primer Crucero, lo que les da visibilidad y accesibilidad en el propio centro comercial.
Con esta subasta, la Seguridad Social abre la puerta a posibles interesados en invertir en un local en una de las zonas más transitadas y turísticas de Gran Canaria, con un precio de salida competitivo en el mercado actual.
