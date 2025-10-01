Las patronales anticipan un freno en la llegada de turistas tras años récord

Las previsiones turísticas para este invierno en Canarias se alejan de los titulares más atractivos que hablan de “cifras récords” o los “mejores datos desde antes de la pandemia”. En su lugar, se prevé un escenario de estabilidad, sin sobresaltos ni incrementos de datos por encima de 2024, que ya dejó uno de los mejores resultados en ocupación y facturación hasta la fecha. La inestabilidad geopolítica internacional y la economía, en especial, de Alemania y los países nórdicos sí marcarán una bajada en el número de llegadas desde estos países. Aun así, los empresarios del sector turístico tienen claro el éxito de la temporada de invierno en las Islas.

Equilibrio tras años de constantes subidas, así es la nueva realidad a la que tiende la primera industria canaria, según explica Jorge Marichal, empresario hotelero y presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). El empresario sostiene que los años de cifras récords comienzan a dar paso a la estabilidad del sector. En este contexto, los niveles de facturación y de llegada de extranjeros que se han alcanzado hasta ahora marcan una referencia que, de repetirse, “estaremos hablando igualmente de un buen año turístico”, subraya. Por el contrario, Marichal puntualiza que mantener crecimientos de porcentajes de hasta incluso dos cifras no sería sano para un territorio con limitaciones.

La temporada de invierno del año pasado –entre los meses de noviembre y marzo– registró una llegada de un 4% más de extranjeros que en el ejercicio anterior hasta sumar un total de 7.258.514 turistas internacionales. La época, además, rompió todas las previsiones en lo que respecta a la facturación. En total, los visitantes foráneos gastaron 11.305 millones de euros a lo largo de estos meses, un 6,7% más que entre noviembre y marzo de 2023 y 2024.

Llegadas de Reino Unido

En los datos del turismo en Canarias destaca por amplia mayoría el mercado británico que, de hecho, verá un aumento del 4,3% en la llegada de visitantes, según los datos de capacidad aérea regular hacia el Archipiélago de la Consejería de Turismo. Este incremento será especialmente notable en Gran Canaria, donde la oferta de plazas aéreas crecerá un 11,2%. No obstante, Tenerife continuará liderando como el principal destino para los turistas británicos, con 1.392.159 llegadas previstas, por delante de Lanzarote (916.075) y Gran Canaria (541.181).

Alemania se mantiene como el segundo mercado emisor de turistas hacia Canarias, aunque para esta temporada se prevé un descenso de hasta un 3,6% en la llegada de visitantes. Gran Canaria concentraría el mayor volumen, con unas 567.630 llegadas, seguida de Tenerife, con unos 535.157. Los mercados alemán y escandinavo son los que presentan mayores variaciones en sus previsiones. José Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, atribuye esta inestabilidad a la incertidumbre geopolítica y al deterioro de las economías en estos países, lo que dificulta la planificación de los viajes. “No se reserva con antelación y, por tanto, las previsiones cambian”, explica.

Así, Gran Canaria sería la isla más golpeada por el contexto internacional. El descenso de sus visitantes se suma a un histórico en el que, en los últimos diez años ya se contabilizan 50.000 camas menos extrahoteleras. Es la isla que menos ha crecido en números turísticos y cuya alza de datos se ha dado en las viviendas vacacionales pero no en las pernoctaciones en los hoteles.

La falta de preocupación de las patronales hoteleras también parte de la ventaja de las Islas como destino asequible, dentro de la Unión Europea (UE), con buen clima en unos meses en los que el frío azota con más dureza en el resto de países. En la actualidad han comenzado a surgir alternativas como Marruecos o Egipto. Los países al noreste de África ofrecen un cambio de cultura, buenos precios y buen tiempo que compite con el del Archipiélago. En este sentido, Marruecos ya superaba en el mes de julio a Canarias en número de visitantes. Este año, Marruecos ha contabilizado 11,6 millones de visitantes hasta el mes de julio. En Canarias, en este mismo periodo se han registrado 10,6 millones de extranjeros y nacionales que han venido a las Islas a pasar sus vacaciones. De todos modos, tanto Marichal como Mañaricúa ponen el foco en el verano como la época del año más preocupante por el aumento de competidores en el resto del Mediterráneo.

Calma en el sector

La tranquilidad que muestran las patronales hoteleras también se apoya en las ventajas competitivas que mantienen las Islas como destino turístico dentro de la Unión Europea (UE). Precios asequibles, seguridad y un clima privilegiado durante los meses más fríos en el resto del continente. No obstante, comienzan a emerger alternativas en el norte de África, como Marruecos o Egipto, que ofrecen buen tiempo, precios competitivos y una experiencia cultural distinta, con lo que comienzan a aparecer rivales directos que antes no se planteaban en el Archipiélago. En este sentido, Marruecos ya superó a Canarias en número de visitantes durante el pasado mes de julio. En lo que va de año, el país magrebí registró un total de 11,6 millones de turistas, frente a los 10,6 millones —entre nacionales y extranjeros— que han visitado Canarias en el mismo periodo.

Pese a ello, tanto Jorge Marichal como José Mañaricúa coinciden en señalar que es el verano la temporada más vulnerable para el destino canario, debido a que es en esta época del año cuando destacan otros enclaves del Mediterráneo y se posicionan como competidores directos.