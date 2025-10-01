Rodrigo Melián, experto en ciberdelitos: «Canarias es un destino apetecible para la ciberdelincuencia»

Celebran mañana una jornada sobre la prevención de ciberdelitos en la industria turística. Han pasado diez años desde la primera jornada. ¿Ha cambiado mucho el panorama?

Ha evolucionado la importancia que se da al área de ciberseguridad dentro de todos los ámbitos: el político, el económico y el social. Se puede ver en los estudios de cibercriminalidad que presenta el Ministerio del Interior. En el estudio del año 2015 había 60.000 ciberdelitos denunciados y en el de 2023, casi 500.000. La sociedad está cada vez más digitalizada y se producen delitos a través de nuevos medios, medios tecnológicos. Hay que hacer una lectura positiva, y es que las personas y las empresas lo denuncian y toman conciencia. Esa base de datos sirve para saber qué se puede hacer para minimizar o para evitar ese tipo de riesgos.

¿Qué retos concretos se han superado?

Quizá el más claro es que la gente ya es consciente de que existe este tipo de delitos y los denuncia. Entienden cuando se habla de phishing, un ciberataque de ingeniería social mediante el cual los atacantes se hacen pasar por una entidad de confianza y mandan mensajes con enlaces fraudulentos. Todos podemos picar, pero uno de los retos que ya está superado es esa conciencia social, que ayuda a prevenirlo.

¿Cuál es el principal reto pendiente?

No es una sola cosa. Hay que hablar de personas, máquinas e infraestructuras. Y todo confluye. Nosotros realizamos procesos de trabajo y esos procesos de trabajo son realizados por personas y se realizan a través de medios digitales. Entonces, ¿qué tendríamos que mejorar? Es necesario mejorar las infraestructuras y los medios digitales con los que trabajan estas personas, así como fomentar su concienciación y formación. En un ecosistema global digital tendríamos que trabajar esas medidas básicas para que tanto las empresas como las personas que utilizan los servicios estén seguras.

¿Qué tipos de ciberataques son los más comunes en el sector turístico en Canarias?

La verdad es que existe una variedad amplia de ciberdelitos, cada vez se cometen más. La ciberdelincuencia está mejor preparada y están utilizando la inteligencia artificial. Los más comunes suelen ser normalmente los de suplantación de identidad, de las empresas o de las personas. Hacen llegar informaciones falsas por correo electrónico, mensajes de SMS o llamadas de voz fraudulentas. Otro de los típicos ciberataques son los de hombre en el medio. El ciberdelincuente se pone en medio de un emisor y un receptor para, por ejemplo, cambiar números de cuenta. Otro de los habituales suele ser el robo de base de datos: cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

¿Existen amenazas específicas que afectan más al turismo canario que a otros destinos?

La verdad es que el destino canario es apetecible porque se sabe del movimiento de personas que vienen a disfrutar de sus vacaciones. Canarias es atractivo por la confluencia que hay de turistas que vienen a relajarse y descansar. Y cuando todos descansamos, nos relajamos y bajamos la guardia. Entonces, ya no se trata solo de atacar a las empresas, que manejan un gran volumen de datos e información, sino que también entran en juego numerosas personas. Por eso Canarias es un destino muy apetecible. También estamos hablando de plantas hoteleras, infraestructuras que se han modernizado digitalmente, pero a las que todavía les falta un poco de trabajo. Es clave que todas las personas valoremos nuestra información.

¿Las empresas del sector turístico canario invierten lo suficiente en innovación?

Tenemos que hacer una lectura muy positiva sobre lo que es la conciencia en el bloque empresarial. Las empresas están valorando mejorar sus infraestructuras para proteger no solo sus datos, sino los de sus clientes y las transacciones de información. Ahí sí se está trabajando mucho y, de hecho, se están implantando tecnologías innovadoras que están mejorando bastante lo que es el escudo digital de las empresas. La verdad es que hay que quitarse el sombrero por la implicación que está teniendo el sector empresarial. Han aprovechado las ayudas que han venido del Estado para la digitalización y no solo han querido mejorar sus infraestructuras, sino que han querido innovar para ir hacia un futuro mejor.

Canarias es un destino internacionalmente conocido por el turismo. ¿Es también un destino de referencia en materia de prevención de ciberdelitos?

Canarias es uno de los destinos turísticos que más está trabajando para prepararse, para mejorar las infraestructuras digitales y ser un destino digital seguro. No solo las empresas están concienciadas, hay un gran grupo de profesionales independientes que en el área de ciberseguridad lo están haciendo muy bien. Están estableciendo bastantes soluciones y están salvaguardando muy bien las infraestructuras. Podríamos decir que estamos creciendo hacia un ecosistema digital muy seguro en Canarias. Estamos en un punto ascendente y positivo.

¿Cómo pueden las pymes turísticas de las Islas, que muchas veces tienen recursos limitados, protegerse eficazmente de los ciberdelitos?

Normalmente, cuando uno piensa en ciberseguridad, piensa que es algo caro. Y no lo es. Lo que es caro y peligroso es perder tu información. Lo que habría que hacer para esas pymes es buscar soluciones adaptables a las empresas. La ciberseguridad o la seguridad tecnológica es algo que tienes que trabajar continuamente porque la ciberdelincuencia va cambiando su forma de atacar. Cuando hablamos de pymes, lo primero es hacer un diagnóstico y en base a eso, ver los riesgos. Pero tomar medidas de ciberseguridad puede ser gratuito.

¿El turista que visita Canarias percibe la ciberseguridad como un valor añadido de su experiencia de viaje?

Yo creo que a la larga se va a valorar. De hecho, ya se está valorando. La gente cuando empieza a realizar pagos ya mira que sea una pasarela de pago segura y qué es lo que se va a hacer con los datos. Interesa que esos datos estén salvaguardados. Cada vez utilizamos más medios digitales para nuestro día a día, no solo para comunicarnos, sino para realizar pagos. Yo creo que en Canarias se está dando una imagen muy buena e incluso se están obteniendo certificaciones de calidad.