Canarias se anota otro récord de turistas: recibe 10,3 millones de extranjeros hasta agosto, un 4,5% más

Canarias recibió en agosto 1.235.965 turistas extranjeros, la mayor cantidad jamás anotada en dicho mes en las islas en toda la serie histórica y que supone una subida del 6 % respecto a un año atrás, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El archipiélago también sumó otro récord en el acumulado de visitantes internacionales de enero a agosto, al alcanzar un montante de 10.307.160, un 4,5 % más que en igual periodo de 2024 y un dato inédito hasta ahora, pues nunca antes había llegado a la cifra de diez millones en el octavo mes de un ejercicio, de acuerdo a la última Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras Frontur.

La tercera comunidad autónoma con más visitas

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2025, Canarias se situó en tercer lugar entre las comunidades que más turistas foráneos recibieron, por detrás solos de Cataluña (con 13,8 millones visitantes y un aumento del 0,2 % respecto al mismo período de 2024) y Baleares (11,5 millones y un incremento del 3,3 %), destaca el INE.

Reino Unido fue en agosto el país de procedencia del mayor número de turistas extranjeros recibidos en Canarias, con una suma de 552.898 viajeros, en tanto que desde Alemania, otro de los principales lugares emisores de visitantes hacia las islas, llegaron en total en ese mes 166.335, conforme a los datos de Frontur