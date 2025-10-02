La gasolina más barata de este jueves en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 2 de octubre, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Garlopa 41, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,125€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, en Carretera Los Tarahales. Allí, la estación DISA TARAHALES I tiene la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3. Allí tiene un precio de 0,965€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el precio del Gasóleo A es de 0,969€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Agüimes, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Garlopa 41, a 1,125€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA TARAHALES I en Carretera Los Tarahales de Las Palmas de Gran Canaria a 1,149€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,965€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en Las Palmas de Gran Canaria a 0,969€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,969€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 0,989€ el litro.

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,199€ el litro. Otra opción está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la estación REPSOL a 1,232€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, jueves 2 de octubre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,009€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,009€.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Pájara, en la estación de servicio DISA COSTA CALMA en GRAL. JANDIA km 64,5, a 1,239€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA en AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 de Pájara a 1,249€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 0,999€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en Tuineje a 1,040€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,079€ el litro, seguida por la estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 del municipio de Tuineje a 1,119€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Carretera Los Tarahales, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98 en la estación DISA TARAHALES I. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,969€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,965€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 a 1,197€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este jueves 2 de octubre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,999€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.