Así podrás viajar `gratis´ con amigos por la Unión Europea: requisitos y cómo solicitarlo
DiscoverEU lanza una nueva edición de su programa viajero para que miles de jóvenes puedan recorrer Europa
Fomentar el turismo europeo es una de la iniciativa de la Unión Europea, por ello se ha puesto en marcha el programa DiscoverUE para que los jóvenes de 18 años puedan conocer el patrimonio cultural e interactuar con ciudadanos de otros países.
La próxima convocatoria tendrá lugar del 30 de octubre al 13 de septiembre.
¿Qué es DiscoverUE?
El programa ofrece a los jóvenes seleccionados un bono de transporte que les permitirá recorrer Europa, principalmente en tren, fomentando así los medios más sostenibles.
Además, los participantes contarán con la tarjeta de descuentos DiscoverEU, que da acceso a descuentos en alojamientos, actividades culturales y deportivas, transporte locas y otros servicios durante el viaje.
Requisitos
Este programa no va dirigido a todos los jóvenes, solo a los que tengo 18 años y cumplan todos los requisitos:
- Jóvenes nacidos en 2007 (entre el 1 de enero y el 31 de diciembre)
- Es necesario documento de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia legal en vigor.
- Ser ciudadanos o residentes legales en: Estados miembros de la UE o países asociados a Erasmus+: Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.
Para inscribirse es necesario rellenar un formulario online, aceptar la declaración incluida en la solicitud y respondes a un cuestionario, salvo quienes se apunten en grupo.
Si resultas seleccionado, el viaje podrá ser de entre 1 y 30 días y empezará a partir de marzo de 2026.
¿Puedo viajar con amigos?
Este programa está pensado para solicitar viajes en grupo, un máximo de cinco personas, siempre que todas cumplan los requisitos de edad y nacionalidad. Para ello, uno de los integrantes debe inscribirse primero y generar un código de grupo que luego compartirá con el resto, de manera que puedan completar la solicitud bajo ese mismo número.
