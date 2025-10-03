La formación en construcción, clave para la digitalización del sector

Desde hace algunos años, la construcción se encuentra inmersa en un proceso de transformación hacia un modelo industrializado que, sin perder gran parte de los oficios y procesos propios del modelo tradicional, se caracteriza por una mayor aplicación de la tecnología, la eficiencia y sostenibilidad.

Este nuevo paradigma se traduce en grandes oportunidades, pero también plantea un desafío: ¿quién tiene la formación necesaria para manejar estas tecnologías y dirigir los procesos del mañana? La respuesta pasa necesariamente por la cualificación de las personas jóvenes. La construcción necesita atraer talento, renovar su plantilla y dotar a las nuevas generaciones de los conocimientos que demanda una industria en plena transición.

La importancia de esta cualificación no es solo laboral, sino estratégica. España, como el resto de Europa, afronta una brecha de profesionales en el sector que amenaza con frenar proyectos clave de vivienda, infraestructuras y rehabilitación energética. Garantizar un relevo generacional formado y preparado significa asegurar la competitividad del sector y su capacidad de innovación.

En un escenario marcado por la innovación, la digitalización y el avance en nuevas tecnologías y materiales de construcción, la entidad paritaria considera fundamental impulsar la cualificación y recualificación de las personas trabajadoras. Este proceso es clave para fortalecer la competitividad del sector, que además despierta un creciente interés entre la juventud, atraída por un modelo más innovador, sostenible y con mayor proyección de futuro.

14 acciones formativas

Las personas jóvenes tienen ante sí la oportunidad de protagonizar esta revolución. Por ello, la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas acaba de poner en marcha un total de 14 acciones formativas de carácter presencial, subvencionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social (Expediente F240704AA), dirigidas a mejorar las competencias de cerca de 160 profesionales. Con una duración que va de las 8 a las 130 horas, destacan las relacionadas con Entorno BIM, como el curso ‘Introducción a la Metodología BIM’. Así mismo, desde la entidad, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, se han puesto en marcha proyectos en los que se incluye formación para dar respuesta a la industrialización del sector, como los itinerarios formativos de Montaje e Instalación de Viviendas Modulares

Además, en línea con su compromiso de hacer de la construcción un sector más innovador y digitalizado, la entidad paritaria forma parte de la Comisión BIM del Gobierno y de organizaciones internacionales como BuildingSmart. Gracias a estos acuerdos, la FLC colabora en la implementación de esta metodología en España, ofreciendo un itinerario formativo completo sobre BIM a través de la iniciativa entornoBIM.org. También cuenta con cuatro MOOC (Massive Online Open Courses) gratuitos de iniciación a esta metodología de trabajo colaborativo y el Nanogrado Construcción 4.0, ya en su 15ª edición, puesto en marcha junto a CEOE y Fundación Telefónica. Todo ello se complementa con recursos como el espacio DigitalizatePlus de Fundae y con proyectos internacionales de innovación educativa, como Construction Blueprint o Construye 2030plus, que introducen novedades en la práctica docente bajo la máxima de que las personas “aprenden haciendo”.

La industrialización y la digitalización ya son una realidad, pero su éxito depende de que existan personas capaces de implementarlas. La construcción se reinventa, y con ella, se abren las puertas a una carrera profesional de futuro. La nueva industria de la construcción demanda personas trabajadoras con cualificación, que preserven la continuidad de los oficios y desarrollen competencias emergentes, con perfiles tecnológicos y digitalizados.