La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3, tiene el gasoil a 0,965€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,969€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, viernes 3 de octubre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO de Calle Garlopa 41 tiene la Gasolina 98 a 1,125€ el litro. También puedes optar por la estación DISA TARAHALES I, de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Carretera Los Tarahales, con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La estación de OCÉANO en Agüimes, Calle Garlopa 41, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,125€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Los Tarahales, en la estación DISA TARAHALES I a 1,149€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, viernes 3 de octubre, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación de servicio PETROPRIX a 0,969€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde el litro está a 0,969€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE AYAGAURES, 3 tiene un precio de 0,965€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 0,989€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 0,989€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,199€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5 de Arrecife a 1,232€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,009€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,009€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

La estación de DISA COSTA CALMA en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,239€ el litro. Otra opción está en Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, en la estación CEPSA a 1,249€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje en Avenida Paseo La Libertad tiene un precio de 1,040€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, viernes 3 de octubre, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,109€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Tuineje, CEPSA GRAN TARAJAL, en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde el litro está a 1,129€.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, viernes 3 de octubre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,969€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación DISA TARAHALES I, en Carretera Los Tarahales, donde encontrarás a 1,149€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS también ofrece la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,965€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,969€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, viernes 3 de octubre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,999€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera DISA BOCABARRANCO también ofrece la Gasolina 98 a 1,189€ el litro en Calle Alegría 35.

