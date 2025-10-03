El Ibex retoma máximos de 2007 y se revaloriza un 1,6% semanal

La Bolsa española retoma este viernes las subidas tras retroceder en la penúltima sesión de la semana y vuelve a situarse en sus máximos niveles desde 2007. El Ibex ha repuntado un 0,57% en la jornada hasta los 15.585 puntos, su nivel más alto desde diciembre de 2007. En la semana, el selectivo español se ha revalorizado un 1,6%. Estas cifras han tenido lugar en una jornada de avances en los parqués europeos. Los inversores están animados por el próximo recorte de tipos de interés que llevará a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos a finales de octubre y han obviado los riesgos que suponen para la economía el cierre del Gobierno de Estados Unidos.

El valor más destacado del día en la Bolsa española ha vuelto a ser la energética Solaria, que ha repuntado hasta un 3,4%. También los bancos han vuelto a subir y han apoyado los nuevos máximos del selectivo. La banca está siendo uno de los principales catalizadores del mercado español en 2025, aunque los analistas avisan que para que el selectivo recupere los niveles de antes de la crisis financiera de 2007 es necesario algo más que el impulso de la banca.

(Habrá ampliación)