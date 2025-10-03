De la villa de lujo a la cueva acondicionada: la brecha millonaria en el mercado inmobiliario de Canarias

Una “lujosa villa familiar” localizada en la “prestigiosa zona de La Caleta en Tenerife” y que ofrece una experiencia de vida “inigualable” o una propiedad de aproximadamente 60.000 metros cuadrados, enclavada en un “oasis verde” que además ofrece una combinación “inigualable de lujo, naturaleza y privacidad”, su precio: 10 millones y 9,4 millones de euros respectivamente. En contraste, entre las viviendas más económicas para entrar a vivir se encuentra una “acogedora cueva recientemente acondicionada” con un precio de 25.000 euros. Una diferencia de 6,875 millones de euros que separan el hogar con mayor y menor precio en el Archipiélago.

Discover this exclusive luxury villa located in the prestigious Pasito Blanco (descubre esta villa de lujo situada en el prestigioso Pasito Blanco)... algunos anuncios van dirigidos a extranjeros y están escritos en exclusiva en inglés. Mientras otras inmobiliarias lo comunican expresamente en sus anuncios: “Sus propietarios han confiado la venta de su chalet a nuestra firma, cuya comercialización orientaremos hacia diversos mercados mundiales”. En este caso, se trata de un chalet de 2,9 millones de euros.

Lo cierto es que Canarias registra una de las rentas per cápita más bajas en comparación con el resto de comunidades autónomas y su población debe dedicar el salario íntegro de 108 meses –lo que equivale a 9,2 años– para poder comprar una vivienda de 80 metros cuadrados cuyo precio en el mercado ya asciende a los 246.4000 euros, según un estudio de InfoJobs y Fotocasa. Entonces ¿quién se puede permitir estas viviendas de lujo que alcanzan los millones de euros? Pues, casi en exclusiva, los extranjeros.

Compradores internacionales

La compra de viviendas por parte de la población foránea supuso, en el segundo trimestre de 2025, un 29,9%, según el último informe del Colegio de Registradores de España. Si se compara con la media de España, que está en un 14,1%, el dato canario duplica este porcentaje. Pues bien, en España las nacionalidades cabeceras en obtener un hogar fueron los británicos con un 7,7% de las adquisiciones de viviendas, le siguieron los alemanes con un 6,6%, los neerlandeses (6,5%), los marroquíes (5,7%), los franceses (5,2%), los italianos (5,2%) y los rumanos con el 5,1%. Por zonas del mundo, casi la mitad de las compras (58,3%) corresponden a la Unión Europea mientras que el 18,25% al resto de Europa, el 8,19% a África, el 6,72% a Asia y el 5,01% a América del Sur, quedando el resto por debajo del 3%.

Además, las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se encuentran entre las primeras de España con mayor número de compras de casas por parte de extranjeros con un 35,7% y un 24,8% respectivamente.

Restricciones de compra

El Gobierno regional ya planteó la posibilidad de limitar la compraventa de viviendas a extranjeros. La propuesta se apoya en ciertas "grietas" dentro del marco jurídico del derecho comunitario de la Unión Europea, que podrían permitir aplicar restricciones amparándose en la condición de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP). Esta excepcionalidad abriría la puerta a seguir el ejemplo de países como Malta y Dinamarca, así como el caso particular del archipiélago de Åland en Finlandia, donde existen limitaciones legales para la adquisición de propiedades por parte de no residentes.

A este respecto Isidro Martín, secretario de la junta directiva de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), explica que limitar la compra de viviendas, en especial en el segmento de lujo a los extranjeros, podría tener efectos contraproducentes. Según Martín, resulta una “incongruencia” prohibir la adquisición de casas que, por su precio y características, ya están fuera del alcance de la mayoría de la población residente.

“La realidad es que quienes acceden a estos chalets millonarios proceden, en su mayoría, de otros países”, subraya. Villas valoradas en millones de euros, así como construcciones de tipo adosado de alta gama, no suelen formar parte de la demanda local, ni siquiera por parte de la minoría de inversores canarios. Por ello insiste: “Limitar la compra extranjera quitaría del mercado al único comprador posible”.

Viviendas a partir de 500.000 euros

Muchas de estas propiedades se construyen bajo pedido o pensando directamente en un perfil de cliente extranjero, con alto poder adquisitivo y con intención de pasar temporadas estacionales en las Islas. Es un mercado muy específico que, en opinión del secretario de Fepeco, no afecta a grandes rasgos en la presión que sufren los residentes canarios para acceder a la vivienda, ya que se trata de productos inmobiliarios completamente distintos.

Así, Isidro Martín redirige el debate y distingue entre productos inmobiliarios. Pues donde sí considera viable una limitación de esta compra a los foráneos es en los hogares con un precio inferior a los 500.000 euros. En estos casos se trata de inmuebles más acordes, aunque aún distantes, a la realidad de la economía del Archipiélago.