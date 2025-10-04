Canarias suma seis años de asfixia a las micropymes con 1.700 cierres

Canarias no ha recuperado el número de micropymes que registraba antes de la pandemia, en 2019. De hecho, casi 1.700 empresas de entre uno y nueve trabajadores han tenido que echar el cierre a a sus iniciativas emprendedoras en los últimos seis años. Entre los motivos, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Tenerife, Pedro Alfonso, anota que "no existe un entorno favorable en el Archipiélago que apoye a las empresas tanto en su inicio como en su consolidación".

Pese a este retroceso, las cifras de empleo reflejan una evolución positiva con cifras récord en las afiliaciones a la Seguridad Social –con 945.251 personas– y la segunda mayor bajada del paro en todo el país (4.842) en el mes de septiembre con respecto a agosto. Todo ello, en un ambiente de ocupación en el que alrededor de 100.000 plazas proceden de compañías públicas, otras 80.000 de autónomos y el resto se localizan en las empresas privadas.

La dificultad para hacer frente a unos costes operativos y laborales cada vez más elevados –que golpean con mayor dureza a quienes operan con menos capital y recursos–, está detrás de la tendencia sostenida de desaparición de microempresas en los últimos años. El dato nacional muestra una reducción de 22.700 microempresas. En el Archipiélago, las cifras previas a la pandemia marcaban un total de 52.039 entidades de entre uno y hasta nueve trabajadores, mientras la actualidad indica que ahora son 50.342, con una consecuente reducción de 1.697 micropymes, según los datos que aporta el Instituto Canario de Estadística (Istac).

Altos costes

Las medidas que se han adoptado en los últimos tres años en materia laboral y fiscal "no están teniendo en cuenta el tejido de las micropymes", advierte Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en Las Palmas. El empresario anota que los costes laborales se acentúan en las pequeñas y medianas empresas "hasta un 24,5% a nivel nacional". Una realidad que se vuelve más crítica en las firmas más pequeñas: "las micropymes soportan más carga y sus costes se incrementan hasta el 25%".

La esperanza de vida de estas empresas de nueva creación es de apenas cinco años. La fugacidad de los comercios que se crean a partir de un empleado –hasta un máximo de nueve– se debe a “un mercado complicado”, explica el presidente de la CEOE-Tenerife. Las políticas que existen en la actualidad de aquellas personas que deciden emprender y formar su propia entidad “implican unos trámites burocráticos y cargas regulatorias que no son asequibles para quienes se están iniciando en esta actividad". Así, se vuelve un acto “heroico” el apostar por una idea que no suele sobrevivir por más de un lustro.

Reducción de jornada

Otro de los factores por lo que los emprendedores tienen que colgar el cartel de “cerrado” se debe, según destaca el último informe de la CEOE, al fracaso parlamentario de la reducción de jornada, la aprobación unilateral del registro de jornada en Consejo de Ministros, la presión normativa creciente y el absentismo generan costes añadidos que merman la productividad, afectando con especial intensidad a las pymes.

Según los datos del Istac, el comercio minorista es la actividad más afectada, con una pérdida de 1.108 empresas en los últimos seis años. Le sigue el ámbito de los servicios, que ha registrado un descenso de 1.033 entidades en ese mismo periodo. En contraste, el tejido empresarial vinculado a la construcción ha experimentado un crecimiento, con la creación de 664 nuevas firmas en esta rama de actividad.