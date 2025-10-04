¿Donar, vender o heredar? Lo que debes saber si quieres dejar tu casa a un hijo

En tiempos donde la vivienda se ha convertido en un bien inalcanzable para muchos jóvenes, cada vez más padres se plantean una pregunta clave: ¿qué es mejor, donar un piso en vida o esperar a que pase por herencia? Y lo más importante: ¿qué opción es fiscalmente más rentable?

El abogado Xavi Abat, conocido por su labor divulgativa en redes sociales, lo explica sin rodeos: “Si haces una compraventa a precio bajo, el Ayuntamiento te cruje con una complementaria, te cobra la diferencia con recargos y además lo tienes que declarar en la renta. Tu hijo pagará el ITP, un 10 %”.

Donar en vida puede salir caro

Pese a que la donación de viviendas en vida ha aumentado un 67 % en siete años según el Consejo General del Notariado, Abat advierte que esta operación puede ser fiscalmente más costosa de lo que parece.

Si donas, no te libras de impuestos. Pagas el de Donaciones, la plusvalía municipal y tributas en el IRPF por ganancia patrimonial, explica el abogado. La mayoría de comunidades autónomas aplican tipos elevados en el tramo de donaciones.

La ganancia patrimonial se calcula como la diferencia entre el valor de adquisición del inmueble y el valor de transmisión. Si la vivienda se compró hace años por un precio bajo, esa diferencia puede ser considerable y aumentar notablemente la factura fiscal.

La compra de viviendas sube un 19,7% en marzo, las hipotecas el 32% y el precio más del 7% / LP/DLP

¿Y si se hace por herencia?

A juicio del letrado, la mejor opción en la mayoría de los casos es transmitir el piso por herencia. No solo por la menor carga fiscal, sino por una cuestión estratégica: “Te aseguras de que en vida no te echen de tu casa”, señala con ironía.

En la mayoría de comunidades autónomas, el tramo fiscal por herencia es más bajo que en el de donación, especialmente entre padres e hijos. Además, no se tributa por IRPF, ya que no hay ganancia patrimonial para el fallecido, y muchas regiones aplican bonificaciones que reducen el impuesto casi a cero.

Comprar, donar o heredar: lo que debes saber

Para quienes contemplan alternativas como firmar un contrato privado de compraventa con un precio simbólico, te van a reclamar el valor real del inmueble con recargos e interese”.

El boom de las donaciones responde a un contexto de urgencia: los jóvenes no pueden acceder a una vivienda y los padres intentan facilitarles el camino. Pero los expertos insisten en que la solidaridad intergeneracional no puede ir por libre de la fiscalidad.

Claves antes de tomar una decisión