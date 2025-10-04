¿Por qué se retrasa la subida salarial de los funcionarios?

El anuncio del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, de que la próxima subida salarial de los funcionarios depende del “desbloqueo de las cifras de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)” ha encendido el malestar sindical. Según López, la negociación está detenida hasta que avanzan las cuentas públicas, lo que implica un retraso.

Los sindicatos consideraron esas explicaciones insuficientes e inaceptables, al estimar que los aumentos podrían pagarse incluso con las cuentas prorrogadas. En este texto se analiza a fondo de qué depende esa subida, cuál es la postura gubernamental, qué exigen los sindicatos y cómo se ha debatido este tema en medios y redes sociales.

Qué hay detrás del condicionamiento: el proceso presupuestario

Óscar López ha insistido en que no puede abrirse la negociación con los sindicatos hasta que “se desbloqueen las cifras de los Presupuestos”.

Esa vinculación no es meramente administrativa: entra en juego el techo de gasto, que marca el límite del gasto público, y la senda de estabilidad que el Gobierno debe presentar.

Algunos medios interpretan que ese mecanismo ha sido usado como un freno para retrasar decisiones sobre salario público.

Manu Mitru y Patricio Ortiz

Además, el plazo constitucional para presentar unos nuevos Presupuestos vencía el 30 de septiembre, y todo hace prever una nueva prórroga de las cuentas.

En definitiva, el Gobierno sostiene que, sin un marco presupuestario claro, no es posible fijar partidas para nuevos gastos ni comprometer aumentos salariales.

Pero esta postura ha sido criticada. CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), la calificó de “excusa inaceptable”, porque sostiene que los sueldos públicos sí pueden subir aun con los Presupuestos prorrogados.

En su opinión, el Gobierno estaría usando al funcionariado como “rehenes y moneda de cambio” en su negociación parlamentaria.

Mesa de negociación y subida pendiente

Durante meses, los sindicatos han exigido la convocatoria de una nueva mesa de negociación que permita firmar un nuevo Acuerdo Marco con incrementos salariales vinculados al IPC, el PIB, y otras variables.

El acuerdo anterior, rubricado en 2022, tenía vigencia hasta 2024.

Una de las reclamaciones más urgentes es el pago del 0,5 % pendiente correspondiente a 2024, pactado en ese Acuerdo Marco, que aún no se ha hecho efectivo.

CSIF ha estimado que dicho aumento representa, de media, unos 168 euros al año por empleado, lo que equivale a unos 504 millones de euros retenidos por el Gobierno al conjunto del sector público.

En julio de 2025 ese aumento se aprobó para su aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024, y se incluyó en la nómina de agosto.

Aunque ese pago representa un paso, los sindicatos afirman que está pendiente la negociación para 2025 y siguientes años, para recuperar el poder adquisitivo perdido tras años de subidas inferiores a la inflación.

Entre las otras demandas sindicales figuran:

una subida salarial automática anual vinculada al IPC

consolidación retributiva para las partes variables

reducción de la temporalidad

jornada laboral de 35 horas

reconocimiento efectivo de la jubilación parcial

estabilización de plantillas

CSIF ha advertido que, si el Gobierno no retoma el diálogo con urgencia, se convocarán medidas de presión y movilizaciones en toda España.

Qué argumentos alega el Gobierno y sus límites

El Ejecutivo defiende su postura argumentando que siempre ha pactado con los sindicatos y que en esta ocasión no será diferente.

Pero, hasta ahora, no ha fijado plazos ni compromisos concretos para los alzas de 2025 ni posteriores años.

Además, vincular la subida salarial a los nuevos Presupuestos podría obligar al Gobierno a negociar con partidos externos para asegurarse apoyos, lo que introduce una variable política adicional que impone retrasos.

Otra limitación práctica es la debilidad parlamentaria del Ejecutivo: no ha logrado garantizar aún los apoyos necesarios para aprobar las cuentas públicas en tiempo y forma, lo que genera incertidumbre sobre si, cuándo y cómo se desbloquearán las partidas.

Imagen de archivo de una asamblea de funcionarios. / Pepa Pallarés

Desde la perspectiva técnica, hay quienes apuntan que existe margen contable para hacer modificaciones presupuestarias o emitir decretos para ajustes de retribuciones incluso con cuentas prorrogadas, aunque esa vía no parece ser la elegida por el Gobierno hasta ahora.

Reacciones: el debate público

Las declaraciones del ministro generaron respuestas inmediatas en redes sociales, sobre todo a través del perfil de CSIF en X, donde se calificó el argumento presupuestario como “una excusa inaceptable” y se denunció el uso político de los empleados públicos como rehenes.

Otro medio señaló que los funcionarios podrían quedarse sin aumento en 2025, si el Gobierno no logra aprobar las cuentas.

También se subraya que el retraso del proceso presupuestario —y el hecho de que el Ejecutivo no ha presentado nuevas cuentas en tres años consecutivos— afecta la credibilidad del compromiso con los salarios públicos.

Funcionarios en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

En medios digitales especializados, se analiza cómo este bloqueo presupuestario frena no solo las retribuciones, sino también inversiones, proyectos sociales y la propia ejecución del plan de Gobierno.

Los sindicatos advierten que el otoño podría venir “caliente”. CCOO y UGT han anticipado movilizaciones si no hay avances.

En el mundo sindical también se ha cuestionado que la subida del 0,5 % se haya aprobado solo a medias (retroactiva, con demora), sin definir ya la senda salarial futura.

Un dato ampliamente citado: la pérdida de poder adquisitivo acumulada del funcionariado desde los recortes de 2010 podría superar el 20 %, según CSIF.

Este dato sobre el desgaste salarial refuerza el argumento sindical de que es urgente negociar ya, antes de que las condiciones empeoren más.

Factores que condicionan realmente la subida

Marco presupuestario : el desbloqueo de las cifras de los PGE y el cumplimiento del techo de gasto son el principal obstáculo formal que invoca el Gobierno.

: el desbloqueo de las cifras de los PGE y el cumplimiento del techo de gasto son el principal obstáculo formal que invoca el Gobierno. Voluntad política y pactos parlamentarios : la necesidad de apoyo externo o acuerdos con partidos puede demorar las decisiones.

: la necesidad de apoyo externo o acuerdos con partidos puede demorar las decisiones. Compromisos sindicales previos : el pago del 0,5 % retrasado y la presión por un nuevo acuerdo plurianual.

: el pago del 0,5 % retrasado y la presión por un nuevo acuerdo plurianual. Capacidad financiera del Estado : la gestión del déficit y el equilibrio entre gasto social y retribuciones públicas.

: la gestión del déficit y el equilibrio entre gasto social y retribuciones públicas. Presión pública y mediática : la visibilidad del conflicto fortalece la posición de los sindicatos.

: la visibilidad del conflicto fortalece la posición de los sindicatos. Instrumentos legales alternativos: la posibilidad (o no) de emitir decretos o modificaciones presupuestarias aún con cuentas prorrogadas.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, protagoniza un desayuno informativo de Europa Press, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Perspectivas y escenarios

Si el Gobierno logra desbloquear pronto los PGE, la mesa de negociación podría reactivarse rápidamente y fijar alzas para 2025.

Si el bloqueo continúa, la subida podría retrasarse incluso al año siguiente o depender de pequeñas modificaciones por decreto.

Los sindicatos han dejado claro que no descartan movilizaciones masivas si no hay avances. El “otoño caliente” sindical es una posibilidad real.

A nivel mediático, el tema seguirá generando titulares e incertidumbre política, pues afecta a más de tres millones de empleados públicos.

Funcionarios de la Agencia Tributaria atienden a contribuyentes. / Oscar Cañas - Europa Press

¿Cómo afecta esto a los trabajadores públicos canarios?

En julio de 2025 se aplicó la subida salarial del 0,5 % pendiente para 2024 a todos los empleados públicos, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2024. Esa medida afecta también al personal de Canarias.

No obstante, los sindicatos denuncian que ese aumento no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada. CSIF Canarias estima que entre 2022 y 2025 esa pérdida alcanza al menos un 5,8 % solo desde la firma del Acuerdo Marco 2022 (con CCOO y UGT), y supera el 20 % si se cuenta desde los recortes de 2010.

En Canarias, la subida del 0,5 % se verá reflejada en la nómina de agosto de 2025. CSIF publicó tripticos con las cuantías de los diferentes grupos profesionales para las Islas.

En conclusión, la próxima subida salarial de los funcionarios no depende únicamente de los deseos de los sindicatos ni de una decisión ejecutiva inmediata: está condicionada por todo un entramado presupuestario, político y técnico. Si bien el Gobierno invoca la imposibilidad de fijar compromisos sin Presupuestos aprobados, los sindicatos replican que esa razón ha servido antes para postergar incrementos, y que lo justo sería negociar ya para revertir la pérdida del poder adquisitivo.

Queda por verse cómo se desbloquean las cifras presupuestarias, si el Ejecutivo decide acelerar medidas por decreto o si el conflicto deriva en movilizaciones. Pero un hecho ya es claro: los funcionarios están en el centro de un pulso clave para las finanzas y la credibilidad del Estado.