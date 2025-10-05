Estas son las 4 ayudas para los padres que muchas familias no conocen y puedes cobrar a la vez si tienes un hijo

Tener un hijo supone una gran alegría, pero también un importante esfuerzo económico. Lo que muchas familias en España no saben es que la Seguridad Social reconoce hasta cuatro ayudas distintas y compatibles entre sí para quienes acaban de tener, adoptar o acoger un menor. Así lo explica Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social en su canal de Youtube.

Muñoz Cuenca advierte que muchas familias se limitan a solicitar la baja por maternidad o paternidady desconocen el resto de prestaciones a las que podrían acceder. “Hay padres y madres que dejan de cobrar estas ayudas simplemente por no informarse. Y todas son compatibles entre sí”, señala.

Prestación por nacimiento y cuidado del menor

La primera y más conocida es la prestación por nacimiento y cuidado del menor, anteriormente denominada baja de maternidad o paternidad. Se trata de un permiso de 16 semanas para cada progenitor, que puede ampliarse en varios supuestos. Por ejemplo:

En partos múltiples: una semana adicional por cada hijo a partir del segundo .

. Si el bebé nace con discapacidad: una semana más por progenitor .

. En caso de hospitalización del menor: hasta 13 semanas extra.

Prestación de pago único por nacimiento múltiple

La segunda ayuda es menos conocida, pero muy importante: el pago único por nacimiento múltiple. Se concede a familias que han tenido dos o más hijos en un mismo parto, y el importe varía en función del número de hijos nacidos:

Dos hijos : 4 veces el SMI (en 2025, unos 4.736 €).

: 4 veces el SMI (en 2025, unos 4.736 €). Tres hijos : 8 veces el SMI.

: 8 veces el SMI. Cuatro o más: 12 veces el SMI.

Ayuda por familia numerosa, monoparental o progenitor con discapacidad

La tercera prestación es un pago único de 1.000 euros para aquellas familias que, tras el nacimiento o adopción, pasen a ser familia numerosa, monoparental o en las que alguno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 65%. Como requisito adicional, se exige residir legalmente en España y no superar determinados límites de ingresos.

Complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital

La cuarta ayuda es el complemento de ayuda a la infancia, una prestación mensual ligada al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Está dirigida a familias con hijos menores y se concede en función de la edad del menor el 1 de enero:

Menores de 3 años : 115 €/mes

: 115 €/mes De 3 a 6 años : 80,50 €/mes

: 80,50 €/mes De 6 a 18 años: 57,50 €/mes

Para poder cobrarlo, se debe cumplir con los criterios económicos del IMV, aunque no es necesario estar percibiendo la ayuda base del IMV para solicitar el complemento infantil.

Muñoz recuerda que estas cuatro ayudas provienen de la Seguridad Social, pero no son las únicas disponibles. Existen además:

La deducción por maternidad del IRPF, gestionada por la Agencia Tributaria.

del IRPF, gestionada por la Agencia Tributaria. Subvenciones autonómicas, municipales o de diputaciones.

Ayudas específicas para familias vulnerables, víctimas de violencia de género o jóvenes.

“Informarse bien es clave. La suma de todas las ayudas puede marcar la diferencia en los primeros años de crianza”, concluye el funcionario.