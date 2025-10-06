David Martínez niega tener "ningún acuerdo" con el BBVA y afea al Sabadell las "acusaciones infundadas, irresponsables y difamatorias"

David Martínez pasa al contraataque. El financiero mexicano, primer propietario individual del Sabadell con el 3,86% del capital social del banco, se desmarcó la semana pasada del resto de consejeros de la entidad catalana y anunció su intención de aceptar la oferta de compra (opa) del BBVA. "Mi decisión como miembro del consejo de administración de Banco Sabadell y accionista, de aceptar la oferta de BBVA, ha sido recibida con interpretaciones incorrectas, acusaciones e insinuaciones sin ningún sustento, con el objetivo de sesgar y oscurecer la importante decisión que enfrentamos los accionistas de Sabadell", ha criticado este lunes en un artículo de opinión en 'El País'.

El presidente de la entidad vallesana, Josep Oliu, y su consejero delegado, César González-Bueno, han mostrado públicamente su incomprensión hacia la decisión de Martínez y han afirmado que se produjo tras "intensas conversaciones" con el BBVA. "No existe absolutamente ningún acuerdo ni conflicto de interés entre BBVA y yo, ni existe ningún conflicto con Sabadell por manifestar mi decisión de aceptar la oferta. Al contrario, cumplo con mi deber como consejero. Estas son acusaciones infundadas, irresponsables y difamatorias que solo buscan confundir el debate buscando desacreditar a otros. He pedido a mis asesores que continúen en contacto con la CNMV para cualquier aclaración que crean pertinente", ha defendido Martínez.

En su artículo, titulado 'Esto no es una batalla entre los Montescos y los Capuletos', el financiero mexicano trata de desmontar uno a uno los argumentos de la cúpula del Sabadell. Así, frente a las afirmaciones de que es un inversor que solo busca la rentabilidad a corto plazo, afirma que algunas de sus inversiones tienen un "horizonte superior a 20 años", con lo que su apuesta por el Sabadell "dista mucho de ser cortoplacista".

Y aprovecha para lanzar un par de pullas: "Durante los últimos 12 años, al igual que muchos accionistas minoristas, hemos mantenido la confianza en el futuro del banco, a pesar de la más elevada volatilidad en el precio de la acción y, en ocasiones, de una rentabilidad por dividendo inferior a la esperada" e "incluso participamos en la ampliación de capital para la compra de TSB (filial británica del Sabadell) a pesar de considerar que carecía de un enfoque estratégico".

Expectativa de fusión

En la misma línea, asegura uno de los motivos que le hizo invertir en la entidad vallesana fue precisamente la expectativa de "una mayor consolidación en el sector financiero español". Y a su juicio, ha llegado el momento: "Ahora que el banco está justamente valorado, es el momento adecuado para obtener mayores beneficios a través de la consolidación". Así, argumenta que ve "ventajas estructurales en un banco con una cuota de mercado del 22% sobre uno con 8%" y que la unión de los dos bancos "dará lugar a una entidad aún más competitiva, rentable y con mayor potencial de revalorización".

Y de nuevo, se revuelve contra las críticas: "Respeto a quien tenga opiniones distintas basadas en una diferente visión de esta industria. Pero este es el fondo de lo que se debe analizar, y no la falsa narrativa, sin ninguna evidencia, de acuerdos ocultos y motivaciones escondidas". Por ejemplo, la de que es un inversor centrado en mercados de riesgo y que el BBVA supone un riesgo por estar en varios de ellos: "Ciertamente, me especializo en inversiones en mercados emergentes y puedo estar más familiarizado con las dinámicas macro de estas economías que la mayoría de los accionistas, e incluso que analistas que cubren el sector bancario en Europa. Esto me permite reconocer el valor excepcional de las franquicias de primer nivel que BBVA tiene en México y en Turquía".

Martínez, asimismo, sostiende que hubiera preferido una "fusión amistosa" con el banco de origen vasco. "Desde el primer día de este proceso exprese mis posiciones con toda claridad y transparencia sobre todo a la presidencia del consejo. Aunque no compartidas por el consejo, siempre fueron discutidas con respeto mutuo. De cualquier modo, ahora la decisión está en manos de los accionistas a quienes nos pertenece el derecho de trazar la dirección del Sabadell", añade.

"Yo ya he tomado mi decisión y he acudido a la oferta porque creo en su potencial sin buscar ser referente de nadie. Esta no es una batalla entre los Montescos y los Capuletos. Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera y el sesgo de quienes los usan. Como accionista, no tengo otro interés que maximizar el retorno de la inversión, y recomiendo a otros accionistas que busquen asesoría profesional independiente en lugar de guiarse por información que es infundada, incorrecta o incierta", remacha.