El precio de la gasolina y diésel hoy lunes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 6 de octubre, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,094€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Agüimes, isla de Gran Canaria, en Calle Garlopa 41. Allí, la estación OCÉANO tiene la Gasolina 98 a 1,125€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3. Allí tiene un precio de 0,965€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el precio del Gasóleo A es de 0,969€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,094€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Garlopa 41 de Agüimes a 1,125€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,199€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la REPSOL, que está a 1,232€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 0,989€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 0,989€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy lunes 6 de octubre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,009€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,009€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio DISA COSTA CALMA de Pájara tiene el carburante Gasolina 98 a 1,239€ el litro en GRAL. JANDIA km 64,5. En Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, la estación de servicio CEPSA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,249€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 6 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,109€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tuineje, a AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde la estación de CEPSA GRAN TARAJAL ofrece la Gasolina 95 a 1,129€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad, donde sale a 1,040€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de CEPSA ANTIGUA en CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La gasolina más barata de este lunes en Telde

