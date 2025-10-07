El dinamismo económico y el turismo abonan la recaudación del IGIC

Los ingresos a la caja común a través del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) –el principal tributo al consumo del Archipiélago– tampoco se han frenado este año. Tras varios ejercicios en los que las Islas han batido todos los récord en su recaudación, no parece que en 2025 vaya a cambiar esta tendencia. La bonanza económica que experimentan las Islas, ligada a un dinamismo del turismo que no tiene precedentes, han elevado su recaudación un 6% en los primeros cinco meses del año, hasta alcanzar un montante de 1.175 millones de euros, una cifra nunca vista antes en este periodo.

En los cinco primeros meses del año –de acuerdo con los datos publicados por la Agencia Tributaria Canaria– se han recaudado 67 millones de euros más que en ese periodo del año pasado. Pero, tal y como todas las previsiones apuntaban, el incremento en la recaudación del IGIC, aunque sigue subiendo, no lo hace a la misma intensidad que el año pasado. En 2024, el aumento de los ingresos que llegaron a la Hacienda canaria a través de esta vía alcanzó el 14,6%.. En concreto, en el ejercicio pasado se recaudaron 137 millones de euros más entre enero y mayo, lo que supone más del doble que este año. Una situación que ya fue prevista a finales del año pasado por el área que dirige la consejera Matilde Asián, que espera finalizar este año con una recaudación del IGIC de entorno a 2.400 millones de euros. Por tanto, los números récord seguirán en 2025, pero los incrementos se moderarán. Algo lógico si se tiene en cuenta al ritmo al que han crecido en los últimos años, sobre todo empujados por la inflación.

Pero el aumento del coste de vida no es el único factor que está detrás del incremento recaudatorio. Ahora, las subidas de precios se han controlado y lo que sigue empujando hacia arriba las cifras es el consumo que hacen los residentes –ya que el IGIC se abona cuando se adquiere cualquier tipo de bien o servicio– pero también los visitantes, que lo pagan igualmente al reservar sus estancias de hotel, al comprar algún souvenir o cuando salen a cenar a algún restaurante. No hay que olvidar que la llegada de turistas no ha dejado de incrementarse tampoco este año –ha subido un 6% hasta agosto–, así como el gasto que realizan en las Islas –que se elevó igualmente un 14%–, un binomio que está detrás de buena parte del subidón recaudatorio en las Islas.

Y a este argumento se aferran quienes están en contra de que en Canarias pueda llegar incrementarse, de una forma o de otra, la fiscalidad al sector turístico. En los últimos meses, el abanico de propuestas para que la locomotora de la economía del Archipiélago contribuya más a una caja común –que ha alcanzado cifras récord en los últimos años– ha sido constante.

Una tasa turística o, mejor dicho, un impuesto a las pernoctaciones, o el cobro por determinados servicios en parques nacionales y otros entornos naturales para contrarrestar los efectos perniciosos que la actividad turística pudiera generar han estado más a la orden del día que nunca.

Propuestas que una parte de la sociedad canaria aplaude, como ha quedado constatado en varias manifestaciones en los últimos años. De hecho, algunos partidos políticos han recogido el guante y han promovido iniciativas, sin que, por ahora, ninguna haya arrancado. En el lado contrario, se sitúan los empresarios que entienden que no es el momento de incrementar la fiscalidad en este sector que sirve de tractor para el resto de la economía del Archipiélago. Menos si cabe en este momento en el que no solo la recaudación del IGIC está por las nubes, sino que todos los tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF) registran incrementos respecto a los años anteriores. En total, la recaudación se ha elevado estos cinco meses en un 11,3% respecto al mismo periodo de 2024.