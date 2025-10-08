El británico ‘brunch’ reemplaza al desayuno canario de toda la vida

Si algo sobra en la primera comida del día es el uso del tenedor y el cuchillo. Basta con un plato en el que colocar la pulguita y una cucharilla para remover la leche del cortado, pero todo cambia cuando el almuerzo se cruza con el desayuno a medio camino entre las 11 o 12 de la mañana. En ese momento pasa a denominarse brunch —de la combinación de los términos ingleses breakfast y lunch— e incluye grandes tostadas, bocadillos, platos combinados... Lo que se proponía como una alternativa más ligera y social al tradicional almuerzo de los domingos, ahora inunda las cafeterías de España, con un aumento de su consumo este verano del 27,6% respecto al mismo periodo de 2024, según el informe que elabora la empresa especializada en análisis de datos Delectatech, que aplica inteligencia artificial para detectar cómo consumen quienes visitan establecimientos de restauración en España.

En los últimos años han surgido nuevos negocios especializados en ofrecer brunch, como es el caso de la cafetería de Wesley Scharm: Vesper, Brunch y Coctelería, que abrió sus puertas hace apenas unos meses. La mirada emprendedora de Scharm, con el mar de Las Canteras como telón de fondo en el barrio de Guanarteme, aspiraba a crear un espacio de desayunos-almuerzos en el que la gente que dedicaba las mañanas a pasear por la playa pudiera parar para comer. "Cada vez es más la clientela que se suma a la moda del brunch", explica. Para ello, su cafetería adaptó sus horarios, de 10:00 a 16:00, para encajar precisamente en estas horas en las que quienes se despiertan tarde se encuentran en la tesitura de decidir entre comer un pequeño tentempié o comer más pronto de lo habitual.

La novedad en los horarios de comida proviene de una tradición que se hizo popular en Gran Bretaña allá por 1895. El término se usaba para describir una comida dominical tranquila que evitaba el despertarse temprano después de sábados de mayor trasnoche. En la década de los años 30 se popularizó también en Estados Unidos como un plan que mitigaba los efectos del alcohol de la noche anterior. Aunque los orígenes se remontan a kilómetros de distancia, la globalización se ha encargado de que "cada vez son más los canarios que se suman a empezar su rutina de la mañana más despacio", asegura Wesley Scharm.

En el caso de Eli Dorta, de la cafetería grancanaria de Eli's cafetería, su carta no incorpora explícitamente el término inglés. Sin embargo, impulsado por la moda, sus propios clientes han adoptado la costumbre de consumir platos más pesados a horas más tardías. Así, la comanda bien podría contar con platos de tortilla acompañadas de tomates y aguacate, bollerías o tostas de mayor tamaño con salmón, queso crema y aguacate.

Subida de precios

La palabra "aguacate" se reparte por toda la carta y no es casualidad, su negocio incluye este ingrediente en el 90% de las opciones porque, junto a la moda del brunch, se ha adoptado la costumbre de añadir aguacate en cualquier plato salado. Es tal la importancia que le dan los consumidores a este producto que, en el caso de Dorta, ha evitado quitarlo de sus recetas pese a que en las Islas ha llegado a alcanzar los 15 euros el kilo. Todo ello, por sumarse a la alta demanda de un elemento "imprescindible" del brunch.

Pero no es el único factor que explica por qué estos desayunos-almuerzo rondan los 20 euros. La inflación también ha tenido un papel clave, pues según un informe de la EAE Business School, los precios de los desayunos han aumentado un 8 % en el último año. El encarecimiento se debe, en gran parte, a productos básicos del brunch como el café, el chocolate o los huevos, cuyos precios han subido hasta un 20 %.

Contenido para redes

David Montesdeoca es camarero en la cafetería Recuerdos, en el municipio tinerfeño de El Sauzal. El negocio se ha posicionado en el número uno en la guía gastronómica de los Bonos Vip como principal ubicación para el desayuno-almuerzo. Entre los motivos, Montesdeoca destaca el cuidado con el que elaboran el menú de media mañana: "cambiamos cada cierto tiempo, ahora incorporaremos ingredientes como salsa de curri y manzana asada".

El universo del desayuno tardío es la presentación instagrameable. Buena parte del público que consume este tipo de propuestas es joven: “entre los 25 y los 30 años”, apunta Eli Dorta, y en ese rango de edad, las redes sociales funcionan como el nuevo “boca a boca” a la hora de recomendar locales. Una sola foto en Instagram puede convertirse en el mejor reclamo publicitario. Por eso, Montesdeoca, subraya la importancia de cuidar cada detalle visual del plato, con el objetivo de que los clientes sientan el impulso de fotografiarlo y compartirlo en sus redes.