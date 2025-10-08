Canarias-Madrid en modo premium por 26€: el nuevo Bintazo de Binter ya está aquí
La aerolínea ofrece billetes rebajados para residentes hasta el 20 de octubre, con vuelos entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero de 2026, con todas las ventajas del "modo canario"
Viajar entre las Islas Canarias y Madrid a precio reducido vuelve a ser posible gracias al nuevo Bintazo de Binter. La aerolínea ha lanzado una nueva promoción que permite adquirir billetes desde solo 26 euros por trayecto, aplicable a residentes canarios que reserven ida y vuelta.
La oferta estará disponible hasta el domingo 20 de octubre, y los vuelos pueden realizarse entre el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. Esta promoción incluye las rutas desde cualquier isla del archipiélago hasta Madrid, gracias a la conexión con vuelos interinsulares operados por la compañía.
¿Qué incluye el Bintazo?
Este nuevo Bintazo no solo destaca por su precio competitivo, sino también por la experiencia diferencial que ofrece Binter, marcada por lo que la compañía denomina el “modo canario”. Los pasajeros podrán disfrutar de:
- Aviones Embraer E195-E2, considerados los más silenciosos, limpios y eficientes de su clase.
- Configuración sin asiento central y más espacio entre filas para mayor comodidad.
- Servicio a bordo de alta gama, que incluye un aperitivo gourmet de cortesía durante el vuelo.
- Conexión sin coste adicional con vuelos interinsulares para facilitar el acceso desde todas las islas.
16 vuelos diarios entre Canarias y Madrid
Binter mantiene una operación sólida entre el archipiélago y la capital, con un total de 112 vuelos semanales, lo que equivale a 16 conexiones diarias entre Madrid (MAD) y los aeropuertos de Tenerife Norte (TFN) y Gran Canaria (LPA).
Este amplio despliegue de frecuencias no solo garantiza flexibilidad horaria, sino que facilita las conexiones con el resto de islas, haciendo posible que residentes en La Palma, LanzaroteFuerteventuraEl HierroLa Gomera o cualquier otra isla puedan beneficiarse de esta oferta en igualdad de condiciones.
- La Grada Curva se transforma en El Muro y la UD Las Palmas tendrá un fondo parecido al del Borussia Dortmund
- Las terrazas regresan a la arena de Maspalomas tras más de 35 años
- Tiempo de la Aemet para el martes en Canarias: estas islas se preparan para recibir la calima
- Ratas del tamaño de gatos': vecinos de la Cuesta del Parrado se unen ante la 'desidia institucional' para limpiar un jardín público
- El hotel emblemático del Casino en Arucas con 20 habitaciones costará 3,8 millones
- Muere José Vega Hernández, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, al caer en el puerto de Salinetas
- El Cupón del Fin de Semana deja 300.000 euros en Las Palmas
- «Elías vio a Kirian correr y todos nos emocionamos»