Canavia y Volotea estrechan lazos para impulsar el futuro de los pilotos canarios

La aviación canaria da un salto estratégico con la firma de un acuerdo que podría redefinir la inserción laboral de cientos de jóvenes pilotos formados en las islas. Canavia, escuela de formación aeronáutica con sede en el sur de Gran Canaria, y la aerolínea Volotea han sellado un convenio de contratación preferente que permitirá a los graduados del programa ATPL (Airline Transport Pilot Licence) acceder de manera directa y ágil al proceso de selección de la compañía aérea. Este acuerdo no solo abre una puerta al empleo, sino que consolida el prestigio de la formación aeronáutica canaria dentro del panorama europeo.

El objetivo principal es reducir la distancia entre la formación teórica y práctica y la realidad operativa de las aerolíneas comerciales. Para los alumnos, el convenio representa una oportunidad única de acelerar el inicio de sus carreras en cabina, especialmente en un contexto en el que la demanda global de pilotos sigue creciendo a un ritmo sin precedentes.

Proceso de selección desde Canarias: una ventaja competitiva

Uno de los puntos más destacados de este acuerdo es que gran parte del proceso de reclutamiento se llevará a cabo en las propias instalaciones de Canavia, en Maspalomas. Los candidatos no tendrán que desplazarse a la península ni al extranjero para realizar entrevistas, valoraciones o sesiones de simulador, lo que supone un ahorro considerable de tiempo y recursos. Este cambio logístico beneficia especialmente a los aspirantes residentes en las islas y refuerza el compromiso de Volotea con la descentralización de su captación de talento.

Canavia, escuela de formación aeronáutica con sede en el sur de Gran Canaria. / Canavia

Además, el hecho de que la aerolínea confíe en las infraestructuras de Canavia para llevar a cabo parte del proceso de selección es una muestra de reconocimiento a la calidad de la formación que ofrece la escuela canaria, certificada bajo los estándares de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Un puente directo hacia el Airbus A320

Con este convenio, los alumnos que completen su Habilitación de Tipo (Type Rating) con Volotea podrán incorporarse de manera directa a su red operativa, dando un paso definitivo hacia la cabina del Airbus A320, la aeronave más utilizada en la flota de la compañía. Este modelo, que forma parte de la familia de aviones más vendidos del mundo, es clave en las operaciones de corto y medio radio en Europa.

El director general de Canavia, Andrés Mendoza, subrayó en declaraciones recientes que “este acuerdo pone en valor la preparación técnica de nuestros pilotos, y demuestra que el talento formado en Canarias puede competir al más alto nivel europeo”. Por su parte, desde Volotea se remarca que el objetivo es “contar con pilotos formados bajo estándares sólidos, preparados para integrarse con rapidez y seguridad en las operaciones de la aerolínea”.

Volotea refuerza su estrategia de crecimiento en Europa

La firma de este convenio llega en un momento en el que Volotea atraviesa una etapa de fuerte expansión en el mercado europeo. La compañía, fundada en 2012 por los creadores de Vueling, ha ido consolidando su modelo de negocio basado en la conexión entre ciudades pequeñas y medianas, evitando los grandes hubs congestionados y ofreciendo rutas directas de alta rentabilidad.

Según datos de la propia aerolínea, Francia y España representan más del 60 % de su actividad total, con previsiones de crecimiento sostenido para los próximos años. Este 2025, la compañía planea aumentar su capacidad en un 9 %, alcanzando los 3,6 millones de asientos en el mercado español, frente a los 3,3 millones del ejercicio anterior.

El consejero delegado de Volotea, Carlos Muñoz. / VOLOTEA - Archivo

Su CEO, Carlos Muñoz, ha confirmado recientemente que Volotea está analizando nuevos aeropuertos donde Ryanair ha reducido operaciones, especialmente en Francia, España e Italia. Esta estrategia, de “oportunidades selectivas”, busca aprovechar huecos de mercado en rutas que mantienen alta demanda, pero menor competencia directa. Aun así, Muñoz asegura que la compañía se mantendrá fiel a su modelo operativo, centrado en el equilibrio entre crecimiento sostenible y rentabilidad.

Una respuesta al déficit global de pilotos

El acuerdo entre Canavia y Volotea se alinea con una realidad innegable: la industria aeronáutica global necesita más pilotos. Según el último informe Pilot and Technician Outlook 2024 de Boeing, en los próximos 20 años harán falta 674.000 nuevos pilotos y 746.000 técnicos de mantenimiento para cubrir las jubilaciones y el crecimiento de flota mundial (fuente: Boeing).

En Europa, la demanda se concentra especialmente en España, Francia y Alemania, mercados donde la aviación regional y low cost continúa expandiéndose. Este contexto convierte el convenio en un paso lógico para garantizar un flujo de talento preparado y con certificación europea, justo lo que aerolíneas como Volotea necesitan para mantener su ritmo de expansión.

Airbus A320, la aeronave más utilizada en la flota de la compañía / BAA Training

Beneficios directos para los estudiantes canarios

Para los alumnos de Canavia, este acuerdo supone ventajas concretas:

Acceso prioritario al proceso de selección de una aerolínea europea consolidada.

al proceso de selección de una aerolínea europea consolidada. Pruebas técnicas y psicológicas realizadas localmente, sin necesidad de desplazamientos costosos.

realizadas localmente, sin necesidad de desplazamientos costosos. Vinculación directa entre la formación ATPL y la incorporación a una compañía aérea real.

entre la formación ATPL y la incorporación a una compañía aérea real. Mayor visibilidad profesional dentro del sector aeronáutico internacional.

Además, al realizarse las fases iniciales de evaluación en Gran Canaria, se reduce el impacto económico y emocional que supone buscar oportunidades laborales fuera del archipiélago, un factor especialmente valorado por los jóvenes aviadores canarios.

Un impulso para la formación aeronáutica en las islas

Este tipo de alianzas también fortalecen el papel de Canarias como polo de formación aeronáutica en el Atlántico. La posición geográfica de las islas, el clima favorable durante todo el año y la disponibilidad de espacios aéreos ideales para la instrucción convierten a la región en un enclave privilegiado para la formación de pilotos.

Avión de Volotea / LP/DLP

Según datos de AENA, los aeropuertos canarios registraron más de 47 millones de pasajeros en 2024, lo que refleja la importancia del sector aéreo en la economía regional. Impulsar programas de formación conectados con aerolíneas refuerza no solo la empleabilidad juvenil, sino también la competitividad del archipiélago como base operativa aeronáutica.

Perspectiva de futuro

El acuerdo Canavia-Volotea no es solo un convenio bilateral; es una muestra de cómo la cooperación entre centros de formación y aerolíneas puede ofrecer soluciones reales a los retos de un mercado laboral globalizado. Los próximos años serán clave para observar su impacto en la inserción de nuevos pilotos canarios en aerolíneas europeas.

La colaboración servirá de modelo para otras escuelas que buscan alinear la formación académica con la realidad operativa de las compañías aéreas. En un momento de recuperación sostenida del tráfico aéreo y con un déficit creciente de profesionales cualificados, acuerdos como este se perfilan como una herramienta clave para acelerar la transición del aula a la cabina.

En definitiva, la unión entre Canavia y Volotea consolida un camino claro y directo entre la formación aeronáutica en Canarias y el empleo en una aerolínea europea de referencia. Una apuesta por el talento local, por la eficiencia formativa y por el futuro de una nueva generación de pilotos que, desde Maspalomas, aspira a conquistar los cielos del continente.