Si vives en Gran Canaria y aún no tienes placas solares, estás perdiendo dinero: así te puedes deducir hasta el 60% en la Renta

Ahorro energético real en Gran Canaria gracias al autoconsumo

La subida del precio de la luz ha llevado a muchas personas a replantearse su forma de consumir energía. En este contexto, la energía solar en Gran Canaria ha dejado de ser una opción del futuro para convertirse en una necesidad del presente, especialmente en una isla con más de 300 días de sol al año. Apostar por el autoconsumo es apostar por el ahorro energético, la eficiencia y la sostenibilidad.

Una de las empresas que lidera esta transformación en las islas es Sureste Refrigeracion Renovables, especializada en instalación fotovoltaica en Gran Canaria. Con más de 20 años de experiencia, esta empresa canaria se ha consolidado por ofrecer un servicio de máxima calidad, profesionalidad y un acompañamiento personalizado de principio a fin.

Subvenciones y deducciones fiscales: hasta un 60% de ahorro

Instalar placas solares en Gran Canaria ya no es un lujo ni una inversión difícil de asumir. Gracias a las subvenciones fotovoltaicas en Gran Canaria promovidas por el Cabildo, y al Plan Moves, los propietarios pueden recibir importantes ayudas económicas. Además, el coste de la instalación puede deducirse en la declaración de la renta hasta un 60%, lo que convierte a la energía solar en una opción aún más atractiva.

Sureste Refrigeracion Renovables se encarga de tramitar estas subvenciones de forma integral, lo que facilita el proceso y evita dolores de cabeza al cliente. Este servicio, combinado con la instalación, puesta en marcha y mantenimiento, convierte a la empresa en un referente en el sector de las energías renovables en Canarias.

Contacta e infórmate sin compromiso

📍 Calle Dr. David Ramírez, 69 bajo. 35250 Ingenio, Las Palmas 📞 928 786 230 – 658 048 044 📧 info@suresterefrigeracion.com 🌐 www.suresterefrigeracion.com

Ideal para viviendas aisladas y usuarios con coche eléctrico

La energía solar no solo es una solución para ahorrar, sino también para ser autosuficiente. En Sureste Refrigeracion Renovables cuentan con soluciones específicas para viviendas sin conexión a la red eléctrica, muy comunes en zonas rurales o aisladas. Ofrecen instalaciones de fotovoltaica aislada con paneles solares, baterías y sistemas de respaldo que garantizan energía las 24 horas.

Cada vez más personas con vehículos eléctricos quieren recargar su coche desde casa con energía limpia. Por eso, también ofrecen la instalación de cargadores de coche eléctrico compatibles con las ayudas del Plan Moves, lo que supone un doble ahorro: en movilidad y en consumo doméstico.

Los vehículos eléctricos se pueden cargar con el excedente fotovoltaico ahorrando en la factura de la luz / www.suresterefrigeracion.com

Trato cercano, garantía y servicio posventa: las claves del éxito

Lo que realmente diferencia a Sureste Refrigeración de otras empresas del sector es su trato cercano y profesional, basado en la confianza, el seguimiento constante y la atención al cliente. Desde el primer momento, el equipo realiza un estudio previo personalizado, propone soluciones adaptadas a cada necesidad y acompaña al cliente durante todo el proceso, incluida la fase posventa.

La empresa ofrece también mantenimiento, revisiones periódicas y mejoras sobre las instalaciones existentes, siempre con los más altos estándares de calidad.

Más allá de los paneles solares: eficiencia energética y ahorro total

Sureste Refrigeración Renovables apuesta por otras soluciones como la solar térmica para agua caliente, baterías de almacenamiento energético y tecnologías enfocadas a la eficiencia energética. Todo esto permite maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales y reducir aún más la dependencia energética y el gasto mensual.

Con un enfoque centrado en el energía ahorro, el equipo técnico de Sureste diseña proyectos personalizados que permiten amortizar la inversión en poco tiempo, a la vez que se protege el medioambiente.

Instalación de autoconsumo residencial que produce 9.000 kWh al año, cubriendo la necesitad total de la demanda de energía eléctrica de un hogar en Canarias / www.suresterefrigeracion.com

¿Y si lo vemos como un kit de supervivencia energética?

Cada vez más clientes buscan instalaciones autónomas y resilientes, sobre todo en viviendas aisladas o zonas con suministro inestable. En este contexto, Sureste Refrigeración Renovables ofrece verdaderos kits de supervivencia energética que combinan fotovoltaica aislada, baterías, solar térmica y cargadores para coche eléctrico, todo con instalación profesional y gestión de ayudas. Este enfoque conecta con la necesidad de muchas familias de sentirse preparadas ante cualquier eventualidad, sin depender de terceros para acceder a una fuente de energía fiable y ecológica.

Te resumimos los 8 motivos por qué elegir esta empresa y que lo diferencia de otras