El tabaco gana la batalla al plátano en las exportaciones canarias y marca un récord histórico

Jaque mate. El histórico reinado del plátano como producto estrella de las exportaciones canarias ha sido destronado. El sector tabaquero –tradicionalmente en segundo plano– ha dado un salto sin precedentes. En 2024 ya se convirtió en el primer producto de exportación de las Islas, con un valor estimado de 257,38 millones de euros, superando así por primera vez en la historia a la banana canaria. La tendencia no es coyuntural: desde 2020, las ventas exteriores de tabaco mantienen un «crecimiento explosivo» que se consolida en 2025.

Los datos de la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros (ACIT) reflejan que si el ritmo observado en el primer semestre de este año se mantiene, las exportaciones rozarían los 300 millones de euros. En cambio, el valor de las exportaciones de plátano en 2024 disminuyó hasta los 169 millones de euros, lo que abre una brecha de casi 140 millones respecto al nuevo líder exportador.

Este cambio de liderazgo en la balanza exportadora refleja la profunda transformación de un sector industrial que ha sabido resistir crisis, reinventarse e invertir en su modernización. «Es un hito, sin duda. Estamos los primeros en exportación, por detrás solo del refino del petróleo y por delante del plátano», celebra Yaiza Castilla, directora general de ACIT.

Duro golpe

La industria tabaquera canaria vivió un duro golpe entre 2008 y 2014, afectada por la crisis económica y por cambios en el mercado. Pero tras esa etapa, llegó un nuevo ciclo inversor. Desde 2015, las empresas han destinado 176 millones de euros a modernización, diversificación de productos y ampliación de su capacidad productiva. «Las empresas han invertido muchísimo en los últimos años y este auge inversor viene precisamente por los buenos datos», apunta Castilla.

Los resultados son contundentes: en 2023, la industria tabaquera generó un valor añadido bruto total de 520 millones de euros, incluyendo efectos directos, indirectos e inducidos. Además, sostuvo 5.000 empleos en Canarias, convirtiéndose en uno de los sectores industriales con mayor capacidad tractora de la economía regional. Su productividad laboral es otro indicador clave: alcanza los 284.000 euros por trabajador, 4,75 veces superior a la media regional. «Es un dato que ahora se mira mucho. El sector destaca en productividad, en inversión y en estabilidad», explica la directora de ACIT.

Uno de los aspectos más reveladores del crecimiento del tabaco canario es la diversificación de destinos. En 2008, el 75,33% de las exportaciones de tabaco tenía como destino la Península. En 2024, esa cifra se ha reducido al 50,66%, reflejando una expansión internacional que ha abierto nuevos mercados más allá de España. «Desde Canarias marcamos las líneas. En toda España somos el primer polo», enfatiza Castilla.

Cifrás récord

Este proceso de apertura ha permitido que la industria alcance cifras récord: en 2024, las exportaciones representaron el 7,1% del total de las exportaciones canarias, solo por detrás del refino de petróleo. Además, la contribución fiscal del sector fue de 284 millones de euros, una cifra significativa para la Hacienda autonómica. «Es importante lo que aportamos a las arcas públicas. El sector paga impuestos a lo bestia», recuerda.

Para la directora de ACIT el tabaco es un camino claro hacia la diversificación de la economía canaria. El dinamismo de la industria tabaquera evidencia, según Castilla, que existen otros motores de crecimiento con capacidad real de generar empleo y riqueza. Y no cualquier empleo: los puestos vinculados al sector industrial suelen contar con mejores salarios y condiciones laborales que otros segmentos económicos. En la práctica, esto significa que más empleo ligado a esta industria se traduce también en mejores oportunidades y estabilidad para miles de familias canarias. «Queremos diversificar en Canarias, y aquí tenemos un brazo súper potente. Todo lo que se debate en España y en Europa sobre este sector, se hace con Canarias como referencia», afirma Castilla.

El marco impositivo especial que rige en las islas a través del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) ha sido determinante para este desarrollo. «Tenemos un sistema impositivo estable para este sector, con un impuesto sobre las labores del tabaco específico de Canarias. Esto da seguridad jurídica a todas las empresas», explica Castilla. El impuesto, en vigor desde 2011, ha acompañado el crecimiento del sector, y su mantenimiento estable es visto como un factor esencial para sostener esta expansión.

La industria confía en que esa seguridad jurídica y fiscal se mantenga en el tiempo. «Lo que funciona hay que intentar que permanezca estable. De momento parece que sí, así que vamos a rezar porque así sea», añade.

No todo, sin embargo, es viento a favor. La nueva normativa estatal sobre terrazas podría tener un impacto importante en el sector, especialmente en Canarias, donde la climatología permite un uso intensivo de estos espacios en bares y restaurantes. «Hemos presentado alegaciones durante el periodo de consulta pública. España es un país con muchas terrazas, pero Canarias más aún. Si se imponen restricciones que no existen en los países competidores, podría generarse una confusión para el turista y un impacto fuerte en la industria», advierte Castilla. El sector observa con preocupación el desarrollo de esta normativa, conscientes de que una parte importante del consumo turístico se produce en esos entornos al aire libre.