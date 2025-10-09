El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, jueves 9 de octubre, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,965€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,969€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la isla de Gran Canaria.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Garlopa 41, con la Gasolina 98 a 1,125€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la DISA TARAHALES I de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Los Tarahales, con un precio de 1,159€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, Carretera Los Tarahales, donde la gasolinera DISA TARAHALES I tiene la Gasolina 95 a 0,909€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, jueves 9 de octubre, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Los Tarahales, en la estación de servicio DISA TARAHALES I a 0,909€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 0,969€.

La estación de OCÉANO en Agüimes, Calle Garlopa 41, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,125€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Los Tarahales, en la estación DISA TARAHALES I a 1,159€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE AYAGAURES, 3 tiene un precio de 0,965€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 0,989€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 0,989€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio DISA NUEVA AEROPUERTO en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,4, a 1,169€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1 de Haría a 1,199€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,009€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,009€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio DISA COSTA CALMA de Pájara tiene el carburante Gasolina 98 a 1,249€ el litro en GRAL. JANDIA km 64,5. En Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, la estación de servicio CEPSA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,259€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 0,999€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tuineje, estación de SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 9 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,059€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tuineje, a AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde la estación de CEPSA GRAN TARAJAL ofrece la Gasolina 95 a 1,139€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 9 de octubre, está en la estación de servicio DISA TARAHALES I de Carretera Los Tarahales a 0,909€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,159€ el litro, en Carretera Los Tarahales en la estación de servicio DISA TARAHALES I. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,965€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,969€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,999€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,999€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,999€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, con un precio de 1,197€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.