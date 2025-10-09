Víctor Alió Sanjuán: «En Canarias crece la conciencia de control financiero en las empresas»

Celebran mañana el día de la auditoría. ¿Ha evolucionado mucho el sector en los últimos años?

El sector de la auditoría en España ha evolucionado de forma bastante satisfactoria. Las cifras son de incremento y también ha aumentado el volumen de empresas que se auditan. Es verdad que es un sector maduro y los crecimientos son sostenidos, pero continuados. Además, observamos que el número de empresas que se auditan de forma voluntaria crece, por lo tanto, se da valor a la auditoría.

¿Cuáles son los retos?

Somos un sector generador de empleo, pero necesitamos gente y nos está costando. Tenemos programas con las universidades para hacer llegar a los jóvenes qué es la auditoría y cuáles son las ventajas de trabajar en este sector, que es muy dinámico. Otro reto es la Inteligencia Artificial. Tenemos que ir adaptándonos a ella al mismo ritmo que nuestros clientes, es decir, si ellos van incorporando procedimientos de IA, pues nosotros también tenemos que conocerla para poder auditar esos procesos. Y luego también tenemos que incorporarla en los nuestros.

Entonces la dificultad para encontrar jóvenes está vinculada al desconocimiento del sector...

Los últimos datos que tenemos de 2023 indican que el sector de la auditoría generó 3.000 empleos. Y un 30 o 40% fueron recién titulados. O sea, sí es el principal generador de empleo dentro de las carreras de tipo económico. Pero es cierto que está costando encontrar a gente. Tenemos una iniciativa, la de Auditor por un día, en la que chavales de la universidad trabajan un día con nosotros. Y las respuestas reflejan que la percepción de lo que es la auditoría es completamente distinta una vez que han participado en esta experiencia.

¿Qué ventajas tiene para las empresas someterse a este tipo de control?

La auditoría principalmente aporta fiabilidad ante terceros. Nuestros estudios reflejan que las empresas que se auditan presentan mayores niveles de rentabilidad, por lo tanto, tienen mayor capacidad de obtener financiación bancaria y al final son empresas que normalmente crecen más, tienen más rentabilidad y se comportan mejor que sus homólogas.

¿Cree que existe suficiente cultura de la transparencia y el control financiero en el sector privado canario?

Cada vez hay mayor conciencia de control. En Canarias nos consta que también está ocurriendo, que se está comportando de forma muy similar al resto del país y que cada vez hay más conciencia de control porque el número de empresas que se auditan de forma voluntaria está aumentando. No obstante, creemos que es importante que esto siga creciendo. El conocimiento económico de la sociedad en general tiene que aumentar para que se sepa también qué es una auditoría.

¿Cuáles son las faltas más comunes que cometen las empresas de las Islas?

Es difícil hacer un ranking de tipos de salvedades que nosotros detectamos. Nosotros al final evaluamos los riesgos principales de la compañía y reflejamos en nuestros informes cuáles son las incidencias. Depende mucho del sector y del tamaño de las empresas.

En Canarias el peso de la economía recae en el sector turístico. ¿Es un sector complejo de auditar?

El sector turístico al final es sector servicios y normalmente estas empresas tienen una casuística un poco más particular, diferente a las empresas fabricantes o distribuidoras. Con relación a la parte de personal. Las personas tienen un peso específico muy importante en este tipo de empresas y, por tanto, es un foco de atención a tener en cuenta.

El tejido empresarial en Canarias está compuesto en gran parte por pymes y autónomos. ¿Esto supone retos específicos?

Hemos actualizado recientemente un estudio sobre la evolución de las incidencias en los informes de auditoría de los últimos años. Y lo que hemos observado es que se ha reducido el número de incidencias en las empresas medianas y grandes. Por lo tanto, la primera conclusión es que las empresas cuando se auditan, van mejorando poco a poco. Además, en las empresas pequeñas el volumen de incidencias ha subido porque se ha incrementado sustancialmente el número de empresas que se han auditado de forma voluntaria. Creo que había aumentado en 10.000 empresas pequeñas. Por lo que la conclusión principal es que cada vez más empresas pequeñas se auditan y van mejorando, reduciendo su número de incidencias.