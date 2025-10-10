La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

Hoy viernes 10 de octubre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,125€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Calle Garlopa 41 en el municipio de Agüimes, seguida de la estación de servicio DISA TARAHALES I a 1,159€ el litro, situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en Carretera Los Tarahales en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33 en la isla de Gran Canaria, a 0,965€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,965€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,909€ el litro en DISA TARAHALES I en Carretera Los Tarahales del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,965€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy viernes 10 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,009€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,009€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA NUEVA AEROPUERTO de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,4. En Haría, Carretera General del Norte km 16,1, la estación de servicio PCAN ARRIETA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,199€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 0,989€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 0,989€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 0,999€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en Tuineje a 1,040€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Pájara, en la estación de servicio DISA COSTA CALMA en GRAL. JANDIA km 64,5, a 1,249€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA en AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 de Pájara a 1,259€ el litro.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,059€ el litro, seguida por la estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 del municipio de Tuineje a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, viernes 10 de octubre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera DISA BOCABARRANCO también ofrece la Gasolina 98 a 1,189€ el litro en Calle Alegría 35.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,999€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

