Tu nómina bajará en 2026: así afectará la subida del MEI a los trabajadores
El aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional reducirá ligeramente el salario de los trabajadores a partir de 2026 para reforzar el fondo de pensiones
La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha convertido en uno de los grandes desafíos económicos de los últimos años. El envejecimiento de la población y el desequilibrio entre cotizantes y jubilados ha obligado al Gobierno a buscar fórmulas que garanticen el futuro de las pensiones en nuestro país.
El abogado laboralista conocido en redes sociales como @loboral_tips, más popularmente llamado "Un tío Legal", ha explicado en un vídeo cómo afectarán los cambios del MEI tanto a los trabajadores como a las empresas.
¿Qué es el MEI?
A partir de 2026, los trabajadores notarán una pequeña de reducción de su nómina como consecuencia del incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la "hucha de las pensiones", y así asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
Este mecanismo entró en vigor el 1 de enero de 2023, con un tipo del 0,6% sobre el salario bruto, del cual el 0,5% corre a cargo de la empresa y el 0,1% restante del trabajador.
Subidas progresivas hasta 2029
El MEI no se mantendrá estable, sino que aumentará gradualmente en los próximos años. En 2025, la cotización actual es del 0,8% (0,67% lo aportará la empresa y el 0,13% en trabajador).
El próximo año, en 2026, subirá hasta el 0,9%, lo que supondrá un reparto del 0,75% a cargo de la empresa y el 0,15% del trabajador. El propósito es que cada año vaya incrementándose un 0,1%.
"Se está diciendo que puede llegar a ser de unos 95 euros al año, pero realmente la media serán de unos 40 euros aunque depende de lo que cobres", explica el experto.
Este incremento continuará hasta alcanzar el 1,2% en 2029, según la evolución prevista por la Seguridad Social.
Cómo afectará a los trabajadores
Aunque la mayor parte del aumento recae sobre las empresas, los empleados también notarán el impacto en su nómina mensual.
El abogado laboralista pone un ejemplo "un trabajador con un salario bruto de 1.200 euros mensuales verá una reducción aproximadamente de 1,80 euros", mientras que la empresa aportará unos nueve euros más por empleado.
En términos generales, la medida busca garantizar las futuras pensiones, pero a corto plazo implicará una ligera bajada del salario neto percibido por los trabajadores a partir de 2026.
