Renfe invertirá hasta 1.000 millones los próximos cinco años en sus talleres con el objetivo de que los trenes pasen un 29% menos en reparación

Renfe ha anunciado una este viernes una inversión histórica que superará los 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Estos fondos se destinarán a un ambicioso plan de mantenimiento cuyo objetivo principal es la modernización, digitalización y el crecimiento de las instalaciones de mantenimiento de la compañía para mejorar la calidad del servicio ferroviario. La operadora asegura que estas inversiones permitirán ahorrar un 29% las horas que los trenes tienen que pasar en los talleres. En concreto, este plan contempla una inversión de 420 millones de euros en talleres que ya están en ejecución o en fase de redacción de proyecto, y hasta 490 millones de euros adicionales en talleres actualmente en estudio. A esto se suman 295,6 millones de euros destinados al Plan de Mejora de Instalaciones Industriales, que ya ha ejecutado el 25% de sus actuaciones previstas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dado a conocer este viernes el plan desde los talleres que la empresa pública de transporte tiene en Fuencarral, un barrio al norte de Madrid, que precisamente se convertirá en el mayor taller de España dedicado a trenes de servicio público (como los cercanías). El ministro ha explicado que esta inversión tiene como objetivo "que los trenes fallen menos", lo que repercutirá en un mejor servicio, aunque ha asegurado que el número de incidencias ya se está reduciendo mes a mes. "Se trata de una apuesta estratégica de la compañía y del Gobierno para apostar por la innovación tecnológica, avanzando en la transformación del sistema ferroviario español. Es la inversión en mantenimiento ferroviario más alto la historia, con el objetivo de mejorar el número de incidencias y la afectación a los pasajeros", ha defendido Puente.

Actualmente, la cifra de negocio de esta división de mantenimiento ronda los 600 millones de euros, por lo que ese ahorro se podría traducir en unos 180 millones de euros cada año. Sin embargo, donde más se notará ese esfuerzo inversor de dinero público será en que los trenes pasarán menos por el taller, por lo que Renfe podrá incrementar las frecuencias y mejorar el servicio, al mismo tiempo que ingresa más por la venta de más billetes.

Inversiones en toda España

La inversión total se distribuirá en 420 millones de euros en talleres que ya se están construyendo o que lo harán próximamente, en 490 millones en estudio (de los que finalmente se usarán unos 300 millones) y en 296 millones en mejorar las instalaciones existentes.

Esta última actuación permitirá modernizar 60 talleres distribuidos por todo el país, incluyendo medidas de eficiencia energética como la instalación de paneles solares, la adaptación a nuevas normativas o adecuación de herramientas como los túneles de lavado de los trenes. Los talleres de alta velocidad proporcionan mantenimiento a los trenes de Renfe, pero también a los de la competencia, como Ouigo o Iryio, debido a la imposición de la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia. La operadora pública ingresa unos diez millones de euros por el alquiler de estas instalaciones.

Las nuevas actuaciones están previstas para los talleres de Sagrera (20 millones, La Sagra (20), Almería (40) o Irún (30), que añadirán nueva capacidad para el mantenimiento de más trenes de hasta 200 metros de largo. En la parte de servicio público, las actuaciones están previstas en los talleres de Aranjuez (70 millones), Fuencarral (49), Móstoles (51) o Alcalá de Henares (70), en Madrid; o en Ripoll (17), Vilanova i la Gertrú (20), Manresa (40) o Sant Andreu Comtal (solo asumirá la inversión de equipamiento), en Cataluña; mientras que en el resto de España se construirán o modernizarán talleres en Santander (20 millones), Málaga (40), Murcia (40) o Valencia (más de 15 millones).