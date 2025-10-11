Atlantis Technology: el impulso de la transformación

Atlantis Technology nació para redefinir los límites de la innovación tecnológica en Canarias. Inteligencia artificial, innovación y transformación digital forman el ADN de la empresa. Pero más allá de la tecnología, lo que realmente distingue a esta compañía es su equipo humano, que se ha multiplicado por diez en apenas una década hasta conformar a día de hoy una plantilla diversa y multidisciplinar de 200 personas.

Fundada en 2013, dentro del sistema Binter, Atlantis surgió con la visión clara de aprovechar el talento local para crear soluciones digitales integrales adaptadas a las necesidades de cada cliente, capaces de competir más allá del archipiélago. La cultura de fiabilidad y experiencia heredada de Binter se combinó con creatividad y ambición, y en pocos años la empresa se convirtió en un socio estratégico para empresas y administraciones que buscaban digitalizar procesos, optimizar datos e incorporar tendencias disruptivas como la inteligencia artificial.

La fuerza de la diversidad

El secreto de su crecimiento está en cómo distintas disciplinas se entrelazan para construir soluciones integrales. Ingenieros, expertos en datos e IA, diseñadores, marketing digital y gestores del cambio trabajan codo con codo, aportando cada uno su perspectiva. Esa colaboración da lugar a proyectos innovadores, centrados en las necesidades reales de quienes los usan.

Cada una de sus iniciativas buscan un impacto tangible, desde agilizar procesos administrativos hasta instaurar sistemas que mejoran la seguridad y eficiencia de organizaciones públicas y privadas.

Momento de la inauguración. / La Provincia

Su enfoque no se limita a implementar herramientas, sino a integrarlas de manera que las empresas puedan tomar decisiones más rápidas, seguras y basadas en datos. Para llegar a ello, Atlantis invierte de forma constante en formación y desarrollo profesional, además de colaborar con universidades locales, como la Cátedra Binter de Ciberseguridad y la Cátedra de Robótica de la ULPGC, fomentando la participación de jóvenes talentos en proyectos reales. Programas de becas, formación continua y planes de carrera refuerzan la conexión entre talento y desarrollo tecnológico.

Cómo Atlantis aplica la tecnología en la práctica

Pero la innovación no se queda solo en las ideas, sino que se traduce en servicios concretos. La compañía ofrece análisis de información, gestión de centros de datos, ciberseguridad con SOC propio a través de OneCyber y servicios en la nube. Además, mantiene alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos de primer nivel, garantizando que cada solución implementada cumpla los más altos estándares de calidad y seguridad.

Después de más de una década, la historia de Atlantis Technology sigue escribiéndose. Para impulsar aún más la transformación digital, la empresa cuenta con Atlant-IA, su división especializada en inteligencia artificial, que permite que empresas y administraciones optimicen procesos, tomen decisiones basadas en datos y mejoren la eficiencia en sus operaciones, facilitando la vida de instituciones y ciudadanos. Desde chatbots inteligentes hasta sistemas predictivos para el mantenimiento de activos, cada iniciativa refleja un mismo objetivo: transformar el talento y la tecnología de Canarias en un motor global de innovación.

Foto de familia durante la inauguración. / La Provincia

Con sedes en Gran Canaria y Tenerife, la entidad proyecta su influencia a nivel nacional e internacional, demostrando que desde el archipiélago también se lidera en innovación tecnológica. Atlantis Technology no solo desarrolla soluciones, sino que construye un ecosistema en el que talento, tecnología y visión estratégica se multiplican para generar un impacto real en la sociedad y la economía canaria.

Una nueva sede desde la que continuar creciendo

La empresa ha inaugurado su nueva sede en Gran Canaria, que responde a la necesidad de contar con un espacio más amplio, moderno y versátil y reforzar su actividad para consolidarse como referente en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Canarias.

Ubicada en el Polígono Industrial Melenara, a escasos 400 metros de la sede de Binter, en Telde, este edificio se suma a la actividad de su otra sede de Tenerife para contar con unas instalaciones de vanguardia que permitan seguir dando soporte tecnológico de primer nivel a proyectos locales, nacionales e internacionales en las mejores condiciones.

A la inauguración de la nueva sede de Telde (cuarta de la empresa, que cuenta con otra en Las Palmas de Gran Canaria y dos en la isla de Tenerife) asistieron, entre otros, la directora general de Transportes de la comunidad autónoma, María Fernández; el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Javier Franco; y el director de Tecnología del 112, Carlos García.