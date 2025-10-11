El intrusismo pirata en las agencias de viajes pone en alerta al sector

Las agencias de viajes ponen el foco en el intrusismo en el sector por parte de aquellas empresas que no cuentan con autorización para organizar y vender viajes combinados. Así lo señaló el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav), Carlos Garrido, durante la celebración de las jornadas técnicas de 2025, que tuvieron lugar el pasado lunes en las localidades marroquíes de Erfoud, Errachidia, el desierto de Merzouga y Ouarzazate. Frente a una audiencia de cerca de 100 profesionales del turismo, Garrido destacó dos de las principales preocupaciones del sector: la falta de inspectores para detectar negocios ilegales y la lentitud en la tramitación de las denuncias.

El problema del intrusismo se agudiza en las Islas, donde la economía pende del sector turístico y proliferan las ofertas no reguladas. Desde excursiones para el avistamiento de especies marinas hasta entradas para museos o rutas gastronómicas, las posibilidades del turismo en el Archipiélago son copiosas y la oferta de estos servicios proviene también de un número creciente de empresas. El gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (Acavyt), Francesco Delli-Paoli, advierte que el principal problema está en las calles. En concreto, en aquellos puestos que ofrecen este tipo de salidas o paquetes turísticos en las propias vías de los núcleos urbanos y no cuentan con una licencia, pues, «suponen una amenaza para el sector pero, sobre todo, para los clientes».

El gerente explica que en Canarias se lleva reclamando «tanto por la parte que concierne a la Consejería de Turismo como a los cabildos insulares una mayor actuación». En este sentido, el presidente de Ceav recordó durante su intervención en las jornadas técnicas de la patronal celebradas en Marruecos que cuentan con el apoyo del Gobierno, a través de Consumo, que se ha comprometido a realizar campañas de concienciación para prevenir a los usuarios de las agencias falsas.

Mejores precios

De este modo la Asociación abandera la defensa del sector ante un intrusismo que se produce por parte de otros colectivos que operan de forma ilegal, subrayó Garrido. «No es justo para el sector de las agencias de viajes que los intrusos puedan competir de una manera desleal, incumpliendo una severa normativa que tenemos que cumplir con avales, permisos y licencias, entre otras cosas». Asimismo explicó la indefensión que se produce tanto para el consumidor como para los intermediarios y situó a las agencias de viaje como «el mejor canal, el más seguro y el más rentable para reservar viajes».

Las personas que acceden a estas ofertas lo hacen atraídas por su precio económico. No obstante, son bien conocidas las historias de aquellos turistas que, aprovechando la posibilidad de ahorrar, aceptan paquetes turísticos de negocios dudosos que acaban siendo un fraude. Un caso llamativo ocurrió en mayo de este año, cuando una agencia local en Playa Blanca, Lanzarote, estafó 100.000 euros a cerca de 68 personas a través de billetes de avión inexistentes. Los afectados, al intentar utilizar sus pasajes, descubrieron que las reservas no existían.

Intermediador turístico

Delli-Paoli critica la consideración de estos negocios sin licencia como «agencias de viaje», puesto que en muchos casos se trata de un intermediador turístico que puede realizar actividades de mediación en la venta u organización de servicios turísticos, como la reserva de billetes, alojamiento o excursiones, pero que no cuentan con la capacidad legal de organizar y vender viajes combinados que incluyan además alquileres de coches, vuelos de avión y excursiones de manera simultánea, entre otros. Esta distinción es crucial para los consumidores, ya que contratar con una agencia de viajes legalmente constituida ofrece mayores garantías y protección. Por esta mala categorización y la confianza que depositan los viajeros en estos negocios, «ocurren este tipo de estafas en las que los clientes se ven totalmente desamparados», subraya.

Así, el que 'lo barato sale caro' se vuelve más evidente en estas situaciones. El gerente de Acavyt imagina un supuesto en el que unos clientes quieren viajar a Londres. En esta ocasión, los usuarios optan por portales sin la autorización correspondiente atraídos por el precio, pero terminan con un viaje que incluye más escalas y menos días en el país extranjero. Por ello, recuerda que «todas las agencias trabajamos con los mismos proveedores, por lo que los costes son invariables y los márgenes de beneficio están ajustados».

Recomendaciones

En la mayoría de casos, cuando sucede este tipo de fraudes no existen oficinas a las que recurrir, solo queda un viaje perdido y un bolsillo vacío. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de los 100.000 euros defraudados en Lanzarote, en el que el empresario de la supuesta agencia había vaciado y cerrado el local en el que trabajaba y no dejó rastro de su actividad, ni siquiera en redes sociales.

En este sentido, la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores aconseja a los clientes que antes de contratar cualquier servicio turístico se aseguren de que la empresa cumple con los requisitos legales y ofrezca las garantías necesarias para evitar riesgos innecesarios y posibles fraudes. En concreto, asegura que se debe verificar que estén inscritas y autorizadas por la Administración turística de Canarias. También recalcan que los negocios deben disponer de avales y seguros obligatorios que permitan responder ante cualquier incidencia o situación de insolvencia. Además recalcan que las agencias deben estar claramente identificadas mediante la placa oficial de fondo amarillo y letras blancas con las siglas «AV», acompañadas del número de licencia otorgado por el Gobierno.