Rubén, la IA pionera que asesora a deudores sobre la ley de Segunda Oportunidad

Isabel Miranda es abogada y una referencia nacional en la Ley de Segunda Oportunidad. A lo largo de su carrera profesional ha logrado importantes reconocimientos, entre ellos, el de Mejor Abogada de Europa en Ley de Segunda Oportunidad en 2024 y Mejor Abogada de España en esta misma especialidad en 2025. El año pasado, Miranda consiguió un hito histórico al lograr que un matrimonio en Canarias se librara de una losa económica de siete millones de euros, la mayor suma condonada en el Archipiélago y la segunda más alta de toda España. En total, ha gestionado la condonación de más de 84 millones de euros para sus clientes gracias a esta ley.

En la actualidad, su ambición por seguir desarrollándose profesionalmente le ha llevado a innovar aún más en su campo al crear el primer consultor de Inteligencia Artificial (IA) de España especializado en resolver dudas sobre la Ley de Segunda Oportunidad. Esta herramienta tecnológica está diseñada para ayudar a particulares y autónomos a entender y beneficiarse de este mecanismo legal, que permite liberarse de deudas cuando no se tiene la capacidad para pagarlas.

En un caso hipotético son las tres de la mañana y uno de sus clientes no puede pegar ojo. Debe pagar una deuda por la quiebra de su negocio y no tiene recursos para hacerle frente. En un escenario cotidiano tendría que esperar a la mañana siguiente para contactar con profesionales como Isabel Miranda para que le transmita la tranquilidad y profesionalidad que necesita escuchar y le den respuestas a su mar de dudas. Pero ahora la realidad luce más en calma. La Inteligencia Artificial que ha desarrollado la abogada, bajo el nombre de Rubén, responde a cualquier duda, posible escenario o inquietud sin tener en cuenta la hora del día a la que se plantea.

Apoyo emocional

La herramienta se trata de un chat sencillo que funciona como si el usuario –que accede a la conversación de manera gratuita– mandara mensajes directos con un profesional de la Ley de la Segunda Oportunidad. La diferencia es que existe la certeza de que su disponibilidad va a ser plena. Además, traduce el lenguaje legal técnico a uno más claro y comprensible.

El perfil de las personas que se acogen a esta ley es muy variado. Desde autónomos y pequeños empresarios que han visto fracasar sus negocios, hasta familias que no pueden hacer frente a deudas hipotecarias o personales. Miranda ya ha podido comprobar las primeras reacciones. «Todas son muy positivas», destaca. La abogada se mantiene atenta a las reacciones de su IA para seguir perfeccionando la herramienta y está al tanto de las preguntas más frecuentes. Entre ellas destaca la de: ¿Cuánto dura la Ley de la Segunda Oportunidad? Aunque, sin duda, lo que más se repite son las consultas en la que los usuarios relatan su propia situación para comprobar si cumplen con los requisitos necesarios para atenerse a este mecanismo legal.

La abogada tiene una experiencia de 12 años en derecho concursal, pero hace un año decidió combinar su trabajo como divulgadora legal en sus redes sociales. Su visión de la IA es muy positiva. «Yo utilizaba la inteligencia artificial desde que salió Chat GPT. Al día siguiente de su lanzamiento ya lo estaba utilizando para todo. No le tengo miedo en absoluto», subraya. Lo cierto es que considera esta innovación tecnológica como una herramienta más para cumplir con mayor productividad su trabajo.

«En ningún momento puede sustituir el criterio final de un abogado o juez», bajo esta premisa Miranda defiende la ayuda que le brinda su nuevo compañero de IA, Rubén, que no es más que un apoyo en su despacho. De hecho, la propia abogada emplea la IA para la elaboración de tareas cotidianas como a la hora de estructurar ideas, procesos o redacciones de emails. Así, destaca la reducción de la carga de trabajo como una de sus principales ventajas. La Inteligencia Artificial se encarga de resolver una serie de dudas iniciales que suelen plantearse de manera general. Una vez resueltas por Rubén las posibles futuras sesiones con un abogado pueden ser más productivas. También destaca el apoyo emocional para aquellos a los que remediar deudas puede traer mucha ansiedad en cualquier momento del día.

Rubén, el cirujano

Con todo ello, Rubén se plantea como un servicio altruista y de libre acceso, útil también para personas que trabajan con otros abogados o que simplemente necesitan orientación. Todo encaja con el nombre que le dio Isabel Miranda: «Le puse Rubén porque fue el cirujano que me salvó la vida hace unos meses a modo de agradecimiento».