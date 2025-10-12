¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy domingo?

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, domingo 12 de octubre, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Garlopa 41, con la Gasolina 98 a 1,125€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO SARDINA SUR de la isla de Gran Canaria, en Santa Lucía de Tirajana, Calle Fernando Guanarteme 82, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, donde la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES tiene la Gasolina 95 a 0,965€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,965€.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación H2EXAGON LAS TORRES de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,965€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,965€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 0,989€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 0,989€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA NUEVA AEROPUERTO de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,4. En Haría, Carretera General del Norte km 16,1, la estación de servicio PCAN ARRIETA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,199€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 12 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,009€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,009€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy domingo 12 de octubre, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,059€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,139€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 0,999€ el litro. La segunda mejor opción está en Tuineje, a 1,040€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, a la gasolinera DISA COSTA CALMA, donde el litro está a 1,249€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, en la CEPSA, que está a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, domingo 12 de octubre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,197€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,999€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

