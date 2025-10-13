Aumentan un 38% los accidentes laborales graves en Canarias

El número de accidentes laborales graves en Canarias entre enero y agosto ascendió a 135 casos, lo que supone un incremento del 37,8% respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, los accidentes leves registraron un descenso del 3,4%, lo que se traduce en una reducción media de la siniestralidad total del 3,1%.

También se ha producido un incremento de los accidentes con resultado de muerte: 21 frente a los 13 contabilizados en los nueve primeros meses del año pasado, según la información publicada este lunes por el Instituto Canario de Estadística (Istac).

Por provincias, el número de accidentes de trabajo disminuyó en mayor medida en la de Santa Cruz de Tenerife con un 4,6% frente a la reducción del 1,9% en la de Las Palmas.

En relación con el número de trabajadores afiliados, hasta agosto de 2025 hubo 215,36 siniestros laborales por cada 100.000. Este dato es el Índice de Incidencia y es más bajo que en el mismo periodo de 2024, cuando fue de 222,92 accidentes por cada 100.000 afiliados. Para calcular este dato, se tiene en cuenta a los trabajadores que cotizan y que tienen reconocidas las contingencias profesionales a las que se exponen.

Así, los 215,36 siniestros por cada 100.000 se traducen en un total de 15.773 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral en lo que llevamos de año y 449 menos que en el mismo mes del año anterior en el que las incidencias alcanzaron las 16.222.

Por sectores

Por sectores de actividad, la industria de la construcción continúa siendo la que presenta una mayor incidencia de siniestralidad laboral en Canarias, con una tasa de 468,84 accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores (2.306 accidentes de trabajo con baja entre enero y agosto de 2025). Esta cifra la sitúa a la cabeza en cuanto a riesgo laboral, consolidando su posición como el sector más afectado por este tipo de incidentes.

En segundo lugar se encuentra el sector de la agricultura, que, si bien sigue registrando una alta tasa de accidentes, muestra una evolución positiva en términos de seguridad laboral. Este sector no solo ha reducido el número de accidentes respecto al mes anterior, sino que además presenta la mayor disminución acumulada en accidentes con baja, con una caída de hasta un 24% entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2022. Esta notable reducción refleja los posibles efectos de la implementación de mejores prácticas en prevención de riesgos laborales, así como una mayor concienciación en el sector sobre la importancia de la seguridad en el entorno de trabajo. Así, las cifras del Istac explican que hubo 571 accidentes en este periodo.

Por otro lado, en la industria, el índice fue de 328,04 (1.088 accidentes).

Además, el sector servicios es el que registra un mayor número de siniestros (11.808), pero también tiene un mayor número de trabajadores, por lo que el índice es el más bajo de todos los sectores (186,04 accidentes por cada 100.000 trabajadores).