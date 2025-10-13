Los caseros de municipios turísticos facturan más del doble que el resto de propietarios en Canarias

Los caseros de municipios turísticos llegan a embolsarse más del doble de dinero al año que los propietarios que residen en otras localidades. Aquellos contribuyentes de Tías, Valle Gran Rey o Yaiza declaran ante Hacienda mayores ingresos procedentes del alquiler de inmuebles –ya sean de tipo convencional o turístico– que los vecinos de municipios más pequeños que obtienen menos ganancias por esta actividad. De media, los canarios declaran ante el fisco haber ingresado 2.823 euros anuales de rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas. Una cantidad que en el caso de las tres localidades que encabezan el ranking se supera con creces, en todas ellas se pasa de largo los 5.000 euros al año.

Los caseros de aquellas regiones donde se ubican las zonas más turísticas no solo se embolsan bastante más que la media de contribuyentes del Archipiélago, sino que si se compara con lo que ganan por esta misma actividad quienes declaran en aquellas localidades que están en la parte más baja de la tabla, incluso lo que se obtiene en municipios turísticos puede llegar a multiplicarse por cinco.

De acuerdo con la estadística de los declarantes de IRPF por municipios de 2023 –que actualizó recientemente la Agencia Tributaria–, Tías es el municipio en el que sus residentes declaran un mayor nivel de rentas procedentes de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas. ¿Qué se incluye en este apartado? Todas aquellas rentas vinculadas al arrendamiento de propiedades, ya sea de forma tradicional o dentro del mercado turístico.

Brecha

En concreto, en Tías, de media cada uno de sus contribuyentes ingresa 6.546 euros al año por el alquiler de propiedades. La brecha que existe con Alajeró –el municipio con un menor nivel de renta vinculado a esta actividad– es más que notable. En este rincón de La Gomera, sus ciudadanos apenas declaran 1.290 euros al año por el arrendamiento de viviendas.

Pero, ¿cuáles son los motivos de que en un territorio como Canarias exista esta disparidad entre los contribuyentes de uno y otro municipio? De nuevo, el factor turístico entra en juego. Aunque se debe aclarar que los contribuyentes declaran sus ingresos en aquel municipio en el que residen, independientemente de dónde esté la propiedad que alquilen. Por consiguiente, se pueda dar el caso de que un vecino de Adeje alquile una casa que ha heredado de su madre en El Tanque. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los caseros canarios que saldan cuentas con el fisco son precisamente eso, pequeños propietarios que, generalmente, alquilan inmuebles cerca de la zona en la que viven.

De manera que, es hasta cierto punto lógico que aquellos que residan en zonas turísticas –donde tanto los alquileres tradicionales como los turísticos son todavía más altos que en el resto del Archipiélago– obtengan por esta actividad mayores ganancias que los caseros de municipios que no están tan desarrollados turísticamente. Por eso, en las primeras diez posiciones del ranking se encuentran, además de Tías, Valle Gran Rey y Yaiza, el pleno de los municipios más turísticos de Canarias: La Oliva, Mogán, Haría, Adeje, San Bartolomé de Tirajana o Arona. Todos ellos con rentas inmobiliarias que, de media, superan los 4.000 euros anuales.