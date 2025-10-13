Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy lunes en tu municipio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 13 de octubre, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,094€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Agüimes, isla de Gran Canaria, en Calle Garlopa 41. Allí, la estación OCÉANO tiene la Gasolina 98 a 1,125€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,965€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 0,965€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33. Allí tiene un precio de 0,965€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, donde el precio del Gasóleo A es de 0,965€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,094€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Garlopa 41 de Agüimes a 1,125€ el litro.

La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,965€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,965€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,965€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en Las Palmas de Gran Canaria a 0,965€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 0,989€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 0,989€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy lunes 13 de octubre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,009€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,009€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,4, a la gasolinera DISA NUEVA AEROPUERTO, donde el litro está a 1,169€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la PCAN ARRIETA, que está a 1,199€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy lunes 13 de octubre, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,059€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,139€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 0,999€ el litro. La segunda mejor opción está en Tuineje, a 1,040€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, a la gasolinera DISA COSTA CALMA, donde el litro está a 1,249€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Pájara, AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, en la CEPSA, que está a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,180€ el litro.

La estación H2EXAGON LAS TORRES es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE ARRECIFE, 33, a 0,965€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,965€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este lunes 13 de octubre está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 0,965€ el litro de diésel en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ a 0,965€ el litro de Gasóleo A en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

El diésel más barato está en OCÉANO, a 0,990€ el litro, situada en Calle Alegría 2. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,094€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 13 de octubre, está en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 a 0,980€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

