La Navidad se asoma a las tiendas HiperDino con turrones, bombones y productos ECO- Gourmet

Las tiendas de la cadena HiperDino se comienzan a engalanar con la mejor variedad de productos navideños para dar la bienvenida a esta época del año, que cuenta con diferentes catálogos de productos propios de dicha temporada. Así, la sección de dulces típicos de las fiestas navideñas, turrones y bombones, serán de los primeros en aterrizar en la red de tiendas del grupo, que también desplegará la selección de productos ECO- Gourmet.

Si el año pasado, los turrones marca HiperDino Jijona Suprema y Alicante Suprema, fueron todo un éxito en venta siendo los que acapararon la mayor atención de los clientes, este año los nuevos sabores prometen revalidarlo y no defraudar a los paladares isleños. Entre esos sabores novedosos que desde hoy lunes se podrán encontrar en tienda destacan: el Almendro Turrón Pantera Rosa; el Almendro Turrón Blando con Guayaba; el Almendro Turrón Chocolate Donettes Rayados y el Lindor Pistacho Cornet.

También, este año un nuevo estreno de sabor que seguramente marcará tendencia. El turrón La Casa de Chocolate Pistacho Dubai. Esta barra de chocolate, se presentará con formato turrón en este caso de chocolate relleno y texturizado, con un cremoso relleno de pistacho con la masa crujiente. Esta combinación de sabores dulces, flores y especiados, es muy habitual en los productos navideños. También, a partir de hoy lunes, los clientes podrán encontrar en las tiendas HiperDino los productos a granel, que facilitará la selección personalizada de este tipo de dulces por parte de la clientela.

Como datos característico, este año nuevamente, esta sección contará con los ya tradicionales, polvorones Eidetesa, que solo se comercializan en Canarias, y son los más vendidos y las almendras rellenas, que cada año se cuelan en el top ten de referencias.

Navidad en HD Miller. / Carlos Diaz-Recio

Asimismo, HiperDino, para facilitar la compra escalonada y planificada de sus clientes, además irá poniendo cada semana a la venta, diferentes tipos de productos de consumo habitual en las fechas navideñas. La semana del 13 de octubre, serán los jamones, los quesos, los vinos, los espumosos y otro tipo de alcoholes, los que comenzarán a comercializarse en la red de establecimientos, que además y como en cada campaña navideña, continuará apostando por la producción km0 y, en ese sentido, reforzará la compra-venta de productos de producción canaria, como es en el caso de los quesos con una amplia variedad de quesos de las islas. En ese punto, es importante recordar que la cadena de supermercados, aumenta cada año, su compromiso con los proveedores canarios, y especialmente, con el sector primario local, el cual representó durante 2024, el 64,6% de las compras realizadas a los agricultores, ganaderos y pescadores.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.

En la actualidad, su red incluye más de 290 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.