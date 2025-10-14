El Sabadell logra que sus clientes accionistas acepten la opa con solo un 1,1% de su 31% del capital

El Sabadell ha logrado finalmente uno de sus mayores objetivos en contra de la oferta de compra (opa) del BBVA. El banco ha anunciado a primera hora de este martes que solo el 2,8% de los accionistas que tienen depositados sus títulos en la propia entidad han aceptado la propuesta de su rival, con un número de acciones que representan el 1,1% del capital social total del banco. Se trata de una cantidad muy baja y que dificulta los planes del banco de origen vasco, ya que el conjunto de estos accionistas poseen el 30,8% del capital.

El Sabadell ha afirmado que ha decidido publicar esta información "con el fin de promover la transparencia y evitar especulaciones en el mercado, y una vez recibido el número final de aceptaciones tramitadas". Pero también tiene una segunda derivada: manda al mercado el mensaje de que es más difícil que el BBVA haya llegado al 50% del capital, como la entidad con sede en Bilbao aseguraba estar convencida de conseguir.

Ello hace que aumenten las posibilidades de que el BBVA tenga que decidir si lanza una segunda opa (si se queda entre el 30% y el 50% y quiere seguir adelante con la operación). Como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no anunciará hasta el viernes el criterio que seguirá para fijar el precio mínimo de esa segunda oferta, el anuncio del Sabadell puede provocar que su acción suba, encarezca la posible segunda opa y ello lleve al BBVA a rechazar lanzarla por su alto coste.

Las cuentas del Sabadell

Su consejero delegado, César González-Bueno, viene afirmando en las últimas semanas que "rozar el poste del 30% es extraordinariamente difícil". Así, mantuvo que los accionistas minoristas que aceptarán la opa solo representarán el "2%-3%" del capital social o poco más ("¿4%? No sé cómo"), cuando representan algo más del 40% de su capital. Está por ver cuál ha sido el grado de aceptación en el en torno al 10% del accionariado en manos de particulares que tienen depositados sus títulos en otras entidades.

En cuanto a los fondos pasivos o indexados, el banquero sostuvo que le dan una probabilidad de éxito a la operación del 30%, con lo que la aceptarían por el 6% de su 20% del capital del Sabadell. Todo ello sumado al 3,86% de David Martínez, financiero mexicano y consejero del banco, daría lugar a un "12% y pico, aproximadamente".

En cuanto al en torno al 30% de las acciones en manos de fondos activos (excluyendo al financiero mexicano), el banquero aseguró que solo a "la mitad le gustaría que saliese la opa". Y de ese 15%, afirmó tener "muchísimas dudas" de que acudan con todo el capital, porque podrían ir solo con parte para provocar una segunda opa. En conclusión, su cuenta es que la aceptación podría rondar el 25%, sin excluir del todo que pueda sobrepasar ligeramente el 30%.