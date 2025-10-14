La patronal enfría las expectativas: Canarias crece pero no progresa

Que la economía de la región lleva varios años disparada es una realidad incontestable. Canarias crece, eso está claro, pero no está progresando al mismo ritmo. Las patronales canarias enfriaron ayer las expectativas de mejora y bajaron las cifras a la realidad. El Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas se incrementará un 3,4% este año –bastante por encima del 2,5% nacional–, el nivel de paro ha descendido sustancialmente y existen cifras récord en las afiliaciones a la Seguridad Social, pero ¿está sirviendo todo esto para acabar con los problemas estructurales del mercado laboral, fortalecer la productividad o mejorar la competitividad de la región? La respuesta es no.

Así lo atestigua un nuevo informe de CEOE-Tenerife que monitoriza la economía del Archipiélago, en el que se evidencia que a pesar de la robustez con la que parece crecer la economía de las Islas desde hace unos años –apuntalada por una actividad turística frenética y un incremento de la demanda interna– todo esto no está sirviendo ni para recortar posiciones con el resto del Estado, ni para equiparar las condiciones de vida de los canarios a las de otras partes del país.

«Canarias crece pero no despega», resume el presidente de la patronal tinerfeña, Pedro Alfonso, quien concreta que el Archipiélago no debería conformarse con eso. «Necesitamos convertir ese crecimiento en progreso», sostiene. El informe detalla que a pesar de que la comunidad tiene los niveles de paro más bajos que nunca y de que el número de ocupados está en máximos históricos, esto no se está traduciendo en una mejora de la productividad ni de la estructura del mercado laboral. Y lo constata con datos.

PIB per cápita

Si en lugar del PIB se analiza el PIB per cápita en Canarias –uno de los indicadores por excelencia para medir el nivel de vida de los habitantes de un lugar y comparar la salud económica entre territorios– puede comprobarse como, lejos de que la brecha con la media española se haya reducido, se ha acrecentado con el paso de los años. En el 2000, el PIB per cápita canario se situaba un 10% por debajo del promedio nacional. La brecha se amplió hasta el 30% en 2020 debido al impacto que supuso la pandemia. Ahora se ha recuperado, pero ni de lejos se alcanza el que se registró a principios de siglo y continúa un 20% por debajo de la media española. En este mismo sentido, el producto por persona ocupada avanzó en Canarias un 54% los últimos 24 años. El Español lo hizo un 88% en este mismo periodo. Como consecuencia, la productividad del Archipiélago sigue alejada de la media nacional y la separación se agranda más y más. Este indicador era un 3% inferior en las Islas en el año 2000, el año pasado la diferencia fue del 20%.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, también advierte de que aunque el PIB crece, la recaudación está en niveles récord y hay más afiliados que nunca, los costes laborales en aumento y la burocracia cercenan la actividad de miles de autónomos y microempresas en las Islas. «Tenemos un tejido que se está viendo muy afectado por el exceso de costes, la baja productividad y el absentismo, esa es la realidad de nuestra economía», valoró el presidente de la patronal de Las Palmas.

El informe pone sobre la mesa otro ejemplo que igualmente constata que los problemas del mercado laboral canario siguen persistiendo a pesar de los avances de la economía. La gran paradoja: las empresas isleñas no encuentran trabajadores para cubrir sus plantillas a pesar de que todavía hay 160.000 personas que buscan trabajo. Algo que refleja una dificultad estructural para alinear la oferta y la demanda de empleo, afecta a la competitividad y a la capacidad productiva. Y cómo ocurre con otros parámetros la brecha es también significativamente mayor en el Archipiélago.

Vacantes

En 2013, había 383.500 personas en paro en Canarias y las vacantes de empleo eran pocas, apenas 3.000. O lo que es lo mismo, por cada oportunidad de trabajo había 127 personas desempleadas, un reflejo de un mercado laboral en depresión. A nivel nacional, por cada vacante había 85 parados. A partir de 2014 se produjo una recuperación continúa. Las tasas de paro bajan y las vacantes crecieron, pero solo tímidamente. Es decir, las empresas generaban empleo en sectores concretos y la oferta laboral seguía anclada en perfiles de baja cualificación. Con la pandemia, el desempleo despuntó, llegando al 25% en Canarias, y las vacantes descendieron a mínimos por la parálisis del mercado de trabajo.

Tras la recuperación, en 2023 y 2025 el paro bajó hasta el 10% a nivel nacional, el 13% en el caso del Archipiélago y las vacantes ascendieron hasta 150.000 a nivel nacional, 8.000 de ellas en Canarias. Esto significa que por cada oportunidad de empleo hay 17 desempleados en España, y en Canarias asciende a 20. Con lo que, a escala nacional, hay una progresiva reducción desde valores superiores a 100 desempleados por vacante en 2013 hasta situarse por debajo de los 17. Sin embargo, en Canarias el ajuste ha sido bastante más lento. Ha logrado una gran mejora, pero continúa mostrando un desajuste estructural mayor que en el conjunto del país. ¿El motivo? Al alto porcentaje de parados de larga duración que existe en el Archipiélago y las carencias en materia de formación y actualización, que provocan una desconexión entre las demandas reales del mercado de trabajo y la oferta educativa.