Las aerolíneas prevén cerrar el año con 1.200 millones de deuda por impagos del descuento de residente

El retraso en el pago del descuento de residente se agrava. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) cifra la deuda acumulada en lo que llevamos de año en 700 millones de euros y advierte que podría alcanzar los 1.200 millones antes de que acabe el año. Javier Gándara, presidente de la Asociación, advierte del impacto que esta situación podría tener sobre la conectividad aérea, especialmente en territorios insulares. “Cada compañía tomará las medidas que considere necesarias para afrontar estos retrasos”, señala.

La Asociación de Líneas Aéreas presentó el balance de perspectivas del sector aéreo para la temporada de invierno –que comienza en noviembre y concluirá en marzo del año que viene– con unos datos de crecimientos moderados. La actualidad del tráfico aéreo a nivel nacional está marcada por niveles altos en el número de pasajeros pero se prevén porcentajes más estables en la siguiente temporada con respecto 2024. Mientras, a falta de los datos de octubre el crecimiento del número de vuelos comerciales en verano fue del 3% con respecto al año anterior y el total de pasajeros aumentó un 3,6% (184 millones de clientes).

Por Islas

En concreto en Canarias para la temporada de invierno –la más alta en el Archipiélago por la llegada de turismo extranjero– aumenta la programación de asientos un 2,3%. La variación no es homogénea, Tenerife presenta la mayor subida con un alza que se cifra en un 7,5%, en Lanzarote un 3,1%, en Gran Canaria un 1,8% y en Fuerteventura un 1,7%. Por su parte, el aeropuerto de El Hierro sería el único que vería reducir sus números hasta un 1,3%.

El ritmo de crecimiento se desacelera en comparación con ejercicios anteriores, cuando las programaciones aumentaban un 6 o 7% anual. Sin embargo, como destaca Javier Gándara, “se trata de un comportamiento natural en un contexto de cifras récord en el tráfico aéreo”.