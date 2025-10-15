El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,955€ el litro en PETROPRIX en POLIGONO SAN ISIDRO, 22 del municipio de Gáldar en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,965€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Gáldar, POLIGONO SAN ISIDRO, 22 en la isla de Gran Canaria, a 0,945€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,960€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Hoy miércoles 15 de octubre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,125€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Calle Garlopa 41 en el municipio de Agüimes, seguida de la estación de servicio DISA CARRIZAL a 1,139€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en CARLOS V (INGENIO km 1) en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy miércoles 15 de octubre, está en Gáldar, POLIGONO SAN ISIDRO, 22, en la estación PETROPRIX, donde está a 0,955€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, a 0,965€ el litro en la estación H2EXAGON LAS TORRES.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Agüimes, Calle Garlopa 41, a la gasolinera OCÉANO, donde el litro está a 1,125€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, CARLOS V (INGENIO km 1), en la DISA CARRIZAL, que está a 1,139€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Gáldar, en la estación PETROPRIX en POLIGONO SAN ISIDRO, 22, donde el diésel está a 0,945€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 0,960€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,4, a la gasolinera DISA NUEVA AEROPUERTO, donde el litro está a 1,179€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la PCAN ARRIETA, que está a 1,199€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy miércoles 15 de octubre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,009€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,009€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 0,989€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 0,989€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 0,999€ el litro. La segunda mejor opción está en Tuineje, a 1,040€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 15 de octubre, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,059€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,139€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a la gasolinera PCAN GIL, donde el litro está a 1,268€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, en la DISA EL MATORRAL, que está a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,960€ el litro. La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,965€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, en CALLE ARRECIFE, 33, donde está a 0,965€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,965€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Diego Vega Sarmiento 70, con un precio de 1,159€ el litro de Gasolina 98 en la estación DISA EL DRAGON. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,999€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 15 de octubre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,999€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,197€ el litro, en Calle Alegría 2.

