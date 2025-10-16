Madrid afirma que acelerará el pago de la deuda que mantiene con las aerolíneas por el 75% del descuento aéreo

La reunión mantenida el martes entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deparó unos minutos para tratar los impagos por el 75% del descuento para los residentes en las Islas. Las aerolíneas han alertado de que mantener el ritmo actual elevará hasta los 1.200 millones de euros la deuda que tendrá con ellos el Gobierno central al finalizar este año. La también vicepresidenta primera aseguró a Clavijo que en breve se liberarán fondos para poder atender estos impagos.

Así lo confirmó ayer Cristina Valido, única representante de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados. No trascendieron más detalles del plan de pagos, si bien la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, señaló que será un asunto a tratar en la reunión que la Comisión Mixta de Transporte Canarias-Estado celebrará próximamente.

Dos años sin presupuestos

Valido situó la raíz del problema en la inexistencia de unos presupuestos estatales durante los dos últimos años. «Dependemos de modificaciones de crédito y es muy importante no estar con esta tensión cada año», expuso la diputada nacionalista. Sobre todo porque, como añadió, se trata de atender «un derecho reconocido de todos los canarios».

La partida prevista para cubrir los pagos a las compañías aéreas está incluida en los presupuestos, pero no se renuevan desde 2023. Si figura esta partida, ¿por qué se genera entonces el problema y por qué es cada vez de mayor tamaño? Aparte del incremento de costes operativos y su traslación al precio de los billetes –cuanto más caros sean, más tendrá que abonar el Estado a las aerolíneas–, un aumento del volumen de viajeros influye definitivamente.

Momento dulce

Justo lo que ha ocurrido «después de la pandemia», aludió Cristina Valido al momento dulce que vive el negocio de los viajes desde que se levantaron las restricciones sanitarias que permitieron frenar la propagación del coronavirus.

La presión de la demanda hace del Archipiélago un lugar atractivo para las compañías aéreas, que cuando diseñan sus operativas aumentan las rutas y frecuencias con destino y origen en Canarias. «Ponen más aviones y la factura [que ha de abonar el Estado para cubrir el 75% del coste de los billetes] crece», explica la diputada de CC.

Tesorería

Sin una partida actualizada por la falta de presupuesto, las compañías aéreas no reciben en tiempo las cantidades que les corresponden y el tamaño del agujero empieza a amenazar con crearles tensiones de tesorería. De ahí que aparezca en el horizonte la posibilidad de que deshagan su apuesta por la comunidad autónoma. «Cada una adoptará las medidas que estime oportunas», apuntó el miércoles el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara.

En el final de esta secuencia están los usuarios canarios. Si se estrecha la oferta para volar a la Península, la competencia por hacerse por un billete será mayor y los precios subirán. «Nos tiene muy preocupados», señaló sobre el conjunto de la situación María Fernández. La directora general equiparó este problema al que se vive con «los fondos para la gratuidad» del transporte urbano e interurbano de viajeros por carretera.

"No es un lujo"

En su opinión, el Gobierno central genera «un impacto negativo por la mala gestión de un derecho», en el caso del descuento para residentes, cuando lo que tiene a priori entre manos es «una medida de éxito».«Muchos ven el avión como un lujo, pero para nosotros [los canarios] es una necesidad», continuó la directora general de Transportes de Canarias. De ese modo, aludió a que es necesario muchas veces comprar un billete para recibir «tratamiento oncológico o someterse a una operación quirúrgica», entre otros casos.

Y «aunque sea para hacer turismo», añadió Cristina Valido, porque «también los canarios deben tener la oportunidad de trasladarse a otros puntos del país y no pueden hacerlo con un coche como quienes viven en la Península». Ambas coincidieron en la gravedad que encierra poner en peligro la conectividad.