Un juez y un abogado laborista dan la razón a todos los trabajadores canarios: el tiempo en el baño es tiempo de trabajo y las empresas no pueden descontarlo ni exigir que se recupere

Ir al baño durante la jornada laboral es una necesidad básica, pero muchos jefes todavía lo ven como una pérdida de tiempo. Sin embargo, una reciente sentencia judicial ha dejado claro que los trabajadores no están obligados a devolver el tiempo que pasan en el aseo, ya que este forma parte de la "jornada laboral efectiva", salvo en casos de "abuso evidente o uso indebido". Así lo ha explicado el abogado laborista Juanma Lorente.

El experto detalla que ninguna empresa puede descontar el tiempo que un empleado pasa en el baño ni exigirle que lo recupere. Además, la justicia española considera estas pausas como esenciales durante un día normal, y no se puede devolver salvo que exista un abuso evidente por parte del trabajador.

Pocos trabajadores saben lo que pasa cuando van al baño

La mayoría de empleados desconocen la normativa laboral. Por eso, vídeos como el de Juanma Lorente son muy importantes para explicar los derechos de los trabajadores. Como él mismo revela, "tu empresa no puede controlarte el tiempo que vayas al baño y tampoco podrá hacértelo devolver".

Él mismo ha explicado el caso ilegal de una empresa que cronometraba a los trabajadores siempre que entraban al aseo. Estos denunciaron a su jefe, y finalmente, un juez les dio la razón y declaró que no se podía hacer esta práctica, al considerar que "las necesidades fisiológicas forman parte de la condición humana".

El Estatuto de los Trabajadores respalda a los afectados

La resolución judicial se basa en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que define que el tiempo de trabajo efectivo es "el que el empleado permanece a disposición del empresario y en ejercicio de sus funciones". Según este apartado, las pausas breves e inevitables, como acudir al baño o el almuerzo, en algunos casos, no rompen la jornada ni justifican descuentos en el salario o compensaciones posteriores.

Sin embargo, en casos extremos, cuando se demuestre que un trabajador abusa reiteradamente de estas pausas para reducir su tiempo productivo, la empresa podría intervenir, siempre con pruebas y respetando la normativa sobre control laboral y protección de datos.

El fallo judicial marca un límite claro a las prácticas de vigilancia excesiva que algunas compañías aplican bajo la excusa de la productividad. En los últimos años, varias sentencias han recordado que el control del tiempo de trabajo debe ser proporcionado y respetuoso con la dignidad del empleado.

Como dice el abogado Laborista Juanma Lorente, "los seres humanos no son máquinas, necesitan ir al baño, es algo inevitable".