El presidente del BBVA descarta dimitir y defiende que el desenlace de la opa no es un fracaso sino una "oportunidad perdida"

El BBVA trata de pasar página de inmediato. Su presidente, Carlos Torres, ha descartado este viernes que vaya a dimitir a consecuencia del rechazo masivo de los accionistas del Sabadell a su oferta de compra (opa), como de hecho siempre ha defendido desde que presentó la propuesta en mayo de 2024: "Mi continuidad al frente del banco no está en cuestión". El banquero, asimismo, ha rechazado aceptar como un fracaso el desenlace de la operación (ha evitado incluso usar esa palabra). "No hablaría en esos términos, sino de oportunidad perdida", ha sostenido.

En un gesto poco habitual, el máximo dirigente del banco de origen vasco y su consejero delegado, Onur Genç, han ofrecido a primera hora de este viernes una rueda de prensa para comentar el resultado de la opa y sus planes de futuro. En el mundo empresarial español es una práctica con pocos precedentes dar la cara de forma tan rápida cuando no se ha tenido éxito en una operación corporativa. Pero el BBVA ha optado por hacerlo para, más allá de alguna pequeña pulla velada, mandar el mensaje de "cierra el capítulo" de la opa.

"Ha sido un proceso largo y en algunos momentos difíciles, pero aceptamos el resultado y miramos hacia delante. Tiene poco sentido pensar qué podría haber pasado”, ha argumentado Torres. En su intervención, así, ha tratado de evitar caer en excesivas lamentaciones, también en autocríticas, al tiempo que ha rechazado cargar de forma directa contra el Sabadell. "Ayer llamé al señor Oliu (presidente del banco catalán) para desearle lo mejor a él personalmente y al Banco Sabadell, sus empleados y sus accionistas", ha revelado.