Carmelo Cabrera, nuevo Embajador Olímpico de marca Canaluz

El brillo de Canaluz suma ahora una nueva estrella. Carmelo Cabrera, leyenda del baloncesto español y referente del deporte canario, se ha convertido en el nuevo Embajador Olímpico de Marca de la compañía eléctrica canaria. Su incorporación llega justo cuando Canaluz abre las puertas de su nueva tienda en Vecindario, reforzando así su apuesta por la cercanía, el compromiso local y la energía con valores.

Durante su visita a las nuevas instalaciones, Cabrera —uno de los jugadores más carismáticos y admirados del deporte insular— compartió su entusiasmo por unirse a la familia Canaluz, destacando la sintonía entre la filosofía de la marca y los valores del deporte.

Carmelo Cabrera simboliza la energía que inspira, el espíritu deportivo y la fuerza de nuestras islas. / MARCOS DE RADA

“Canaluz representa energía sencilla, positiva y cercana. Son cualidades que también se necesitan en la cancha y en la vida. Es un orgullo poner mi granito de arena en un proyecto que mira al futuro con ilusión y compromiso con nuestra tierra”, afirmó Carmelo Cabrera tras conocer las nuevas oficinas en Vecindario.

La compañía, que continúa su expansión en las Islas Canarias, celebra la apertura de esta nueva tienda con una gran oferta de lanzamiento, pensada para que más hogares, empresas e industrias puedan disfrutar de energía a precios competitivos y con atención 100% canaria.

“Es un orgullo ser parte de esta familia y apoyar un proyecto que ilumina Canarias con compromiso y cercanía”, destacó Carmelo Cabrera. / MARCOS DE RADA

Desde Canaluz, su equipo destaca que la figura de Cabrera encarna a la perfección el espíritu de la marca: esfuerzo, juego limpio y cercanía.

“Carmelo es sinónimo de inspiración y compromiso. Representa la luz de nuestra tierra y el empuje que queremos transmitir desde Canaluz: cercanía, confianza y pasión por hacer las cosas bien, ” señaló Lorenzo Muñoz, director general de la primera compañía eléctrica de Canarias para toda España.

Con esta alianza, Canaluz y Carmelo Cabrera unen fuerzas para promover una energía más eficiente y sostenible, humana y optimista, en una etapa marcada por la expansión y la confianza de miles de clientes en toda Canarias. Reforzando -además- su vínculo con la sociedad canaria y su compromiso con el deporte y los valores que iluminan cada paso de su crecimiento

Una leyenda que brilla con luz propia. Una marca que ilumina Canarias. Juntos, Carmelo Cabrera y Canaluz encienden el futuro.

Con esta alianza, Canaluz refuerza su identidad como marca canaria, cercana y con valores sólidos. / MARCOS DE RADA

Sobre Canaluz

Con Canaluz, Canarias tiene -por fin- su propia compañía eléctrica, comprometida con ofrecer tarifas competitivas, servicio cercano y soluciones sostenibles para hogares y negocios en las Islas. Con presencia creciente en todo el archipiélago, Canaluz apuesta por la transparencia, la atención personalizada y la energía que impulsa el futuro de Canarias.