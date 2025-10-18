Nuevo golpe para los autónomos: la Seguridad Social planea subir las cuotas hasta 206 euros más al mes en 2026

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado una medida que ha generado un fuerte rechazo entre los autónomos. El Gobierno propone aumentar las cuotas de cotización de estos trabajadores entre 11 y 206 euros mensuales para el año 2026, con la intención de continuar esta reforma en 2027 y 2028. Diversos sectores han expresado su descontento con la ministra, argumentando que la medida es injustificada y no responde a las necesidades reales de estos trabajadores, quienes nuevamente se ven afectados por el impacto de otra subida en sus pagos.

No es la primera vez que este ejecutivo anuncia una medida que perjudica a los autónomos. Primero, creó los 15 tramos de cotización según los ingresos mensuales, y ahora propone un aumento en los pagos por las ganancias, agravando aún más la situación de estas personas. Aunque por el momento sea solo una consulta a las asociaciones, los afectados por la subida no han visto con buenos ojos la idea de la ministra Elma Saiz. Consideran que este incremento en las cuotas podría poner en peligro la viabilidad de muchos negocios pequeños y medianos, especialmente en un contexto económico que ya es complicado para estos trabajadores.

PI STUDIO / Luis Miguel Mora

Por su parte, el Gobierno defiende la medida argumentando que busca garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y ofrecer mayores coberturas sociales a los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, los autónomos insisten en que estas reformas no pueden realizarse a costa de su ya limitada capacidad económica.

Así afectaría la medida a los autónomos

El nuevo planteamiento del Ejecutivo modifica los 15 tramos del sistema de cotización por ingresos reales, introducido en 2023. La medida supondrá que incluso los autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) paguen más cada mes. Por ejemplo, los que ingresen menos de 670 euros mensuales pasarán de pagar los 200 euros actuales a 211 en 2026, lo que representa más de un tercio de sus ingresos destinados exclusivamente al pago de la Seguridad Social. En el siguiente tramo, con ingresos en torno a los 1.000 euros, la cuota se elevará de 294 a 320 euros mensuales. En el caso de los autónomos con mayores ingresos, el incremento será aún más pronunciado. Los profesionales que declaren 6.000 euros mensuales o más pasarán de pagar los 590 euros actuales a 796 en 2026, un aumento de más de 200 euros mensuales.

La Seguridad Social prevé que las cuotas sigan incrementándose en 2027 y 2028, dentro del proceso de consolidación del nuevo modelo de cotización. Además, el texto deja abierta la puerta a un nuevo ajuste entre 2028 y 2031, cuando se revisará el sistema de acuerdo con la evolución económica y laboral del país.

Desde el Gobierno, se justifica la medida como un paso necesario para fortalecer el sistema público de pensiones y equiparar las contribuciones de los autónomos a las de los asalariados. Sin embargo, la propuesta ha despertado preocupación entre las asociaciones del sector, que alertan de su impacto en la viabilidad de miles de pequeños negocios.

Las consecuencias para los trabajadores por cuenta propia

Los expertos advierten de que el aumento podría tener efectos negativos sobre la actividad de los autónomos, especialmente entre los que buscan emprender, porque si ve que los ingresos son bajos o inestables, no darán ese paso. Además, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), piensan que muchos autónomos no ganarán lo suficiente y podrían optar por abandonar el régimen de autónomos o pasar a la economía sumergida. Además, otros colectivos temen que la subida reduzca el margen de ahorro y desincentive nuevas altas en el sistema.

Aunque la propuesta aún debe negociarse con las principales asociaciones de autónomos, como ATA, UPTA y UATAE, las reacciones iniciales han sido de rechazo generalizado. Por su parte, el Ejecutivo insiste en que la reforma busca garantizar pensiones dignas y un sistema más justo y progresivo, donde las aportaciones sean proporcionales a los ingresos reales.

Mientras tanto, el debate promete ser uno de los más intensos del otoño político. Si el proyecto se aprueba sin modificaciones, los autónomos españoles afrontarán en 2026 el mayor incremento de cotizaciones en una década, con repercusiones directas en su poder adquisitivo, su ahorro y la supervivencia de miles de negocios.